The Elder Scrolls Online, nuova avventura e nuova classe per la storia

ZeniMax Online Studios ha annunciato le novità di Elder Scrolls Online per il 2023 durante lo showcase Xbox Developer Direct. La nuova stagione si chiama Ombra su Morrowind e riporta appunto i giocatori a Morrowind, permettendo loro di esplorare luoghi che non si vedevano in The Elder Scrolls dal 1994. L’avventura Ombra su Morrowind racconta una storia complessa attraverso più uscite di contenuti, a partire dal DLC dungeon Scribes of Fate a marzo. La storia continua con il capitolo Necrom a giugno. E il team ha svelato che ci sarà una nuova classe giocabile, l’Arcanist, in arrivo con il capitolo Necrom a giugno. Per iniziare la saga di Ombra su Morrowind, il DLC Scribes of Fate verrà pubblicato a marzo e conterrà due nuovi dungeon PvE per quattro giocatori. Scribes of Fate sarà disponibile il 13 marzo 2023 per PC/Mac e il 28 marzo 2023 per Xbox e PlayStation.

Dopo Scribes of Fate, The Elder Scrolls Online: Necrom uscirà a giugno. Il capitolo Necrom offre 30 ore di nuovi contenuti della storia, coinvolgendo i giocatori in due nuove zone di Morrowind orientale insieme a due nuovi compagni. Oltre alle nuove zone, Necrom arriverà con una tra le funzionalità più richieste dalla community di ESO: la nuova classe giocabile Arcanist. L’Arcanist è la settima classe di ESO e introdurrà nuove e potenti abilità e meccaniche legate a un principe daedrico nel regno dell’Oblivion. The Elder Scrolls Online: Necrom esce per PC/Mac il 5 giugno 2023 e per Xbox and PlayStation il 20 giugno 2023.