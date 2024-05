Alla ricerca di un PORTATILE LOW COST con WINDOWS 11? Ecco l’OFFERTA MEDIAWORLD

Non c’è solamente la promozione MediaWorld su un notebook da gaming HP a poter attirare l’attenzione degli appassionati di tecnologia in questo periodo. La popolare catena ha infatti dato il via anche a uno sconto interessante su un computer portatile low cost con sistema operativo Windows 11.

OFFERTA MEDIAWORLD su NOTEBOOK ACER LOW COST

Il modello Acer Aspire 1 A115-32-C64E viene adesso proposto a un costo pari a 289,99 euro tramite il sito Web ufficiale di MediaWorld. Il prezzo consigliato è di 329 euro: lo sconto è pari a 39,01 euro. L’aspetto interessante è che si scende nella fascia di prezzo inferiore ai 300 euro.

Le caratteristiche tecniche sono di fascia entry-level, dal processore Intel Celeron N4500 alla scheda video Intel UHD Graphics. Il pannello da 15,6 pollici ha risoluzione Full HD (1.920 x 1.080 pixel), mentre sotto la scocca ci sono anche 4GB di RAM e 128GB di SSD. La colorazione proposta per l’occasione da MediaWorld è quella Silver.

Se, invece, siete alla ricerca di altre offerte relative a computer portatili, potete trovarle nel contesto della scheda Volantino. In quest’ultima, infatti, è stata segnalata, per fare un esempio pratico, l’offerta MediaWorld su un notebook da gaming HP. In quel caso la scheda video è una NVIDIA GeForce RTX 4060, mentre il processore è un Intel Core i7-13700H.