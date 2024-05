Blackview Smartphone Color8 con 16GB+128GB/1TB-TF, Octa-core, 6000mAh/18W, 6.75” HD+/90Hz, 50MP+8MP, Android 13 Telefono Cellulare, Fingerprint/Face ID/OTG/GPS/3 Slot/3.5mm Jack-2 Anni Garanzia

199,99€ - 119,99 €

🧨🧨【Blackview 2024 Newest Smartphone-Color8】A differenza della combinazione di colori unica del passato, Color8 telefono adotta un design sfumato unico, presentando belle sfumature di colore nel pannello posteriore semplice, rendendo il tuo stile più distintivo. L’elettroplaccatura più avanzata garantisce la pulizia delle impronte digitali, basata su una mega batteria e un design di grande schermo, pesa solo 214g, facendolo sentire grande sulla mano.

🎁🎁【16GB RAM+128GB ROM,1TB-TF/Octa-core&Android 13】Blackview ha sviluppato una nuova funzionalità denominata “espansione della RAM”. La nuova tecnologia espande la RAM di Color8 cellulare da 8GB a 16GB con Octa-core Unisoc T616 Processore e Android 13/Doke newest OS 4.0 sistema offrendo prestazioni superiori in multitasking. Inoltre, la ROM da 128GB, con possibilità di espansione fino a 1TB tramite scheda TF, offre spazio sufficiente per l’installazione di applicazioni e l’archiviazione di file.

🎀🎀【6000mAh Mega Batteria/18W】La grande batteria 6000mAh è molto più grande dei suoi coetanei (Prodotti Simili Hanno Principalmente Batterie Nella Gamma di 4000-5000mAh). Inoltre, il dispositivo è dotato di ricarica rapida 18W e di ricarica inversa OTG per soddisfare le esigenze di emergenza.Oltre alla normale modalità di risparmio energetico, supporta anche la regolazione della velocità di aggiornamento dello schermo per risparmiare energia.

🌷🌷【6.75” HD+ Grande Schermo/90Hz】Blackview Color8 cellulare è dotato di tecnologia Incell per colori più vividi e leggeri. Lo schermo HD+ grande da 6.75” offre un migliore godimento visivo(La dimensione dello schermo di altri prodotti simili è di soli 6.5”). La straordinaria frequenza di aggiornamento di 90Hz è sempre liscia come l’olio durante la navigazione o l’interazione con il gioco.

🎄🎄【50MP+Modalità Multiple】Color8 è dotato di una fotocamera principale da 50MP in grado di catturare immagini ad alta definizione.Al fine di rendere la fotocamera più funzionale e creativa,ha diverse modalità (360° Panoramica,Modalità Bellezza,Modalità Ritratto,Scatto Viso Sorridente,Ottimizzazione del Riconoscimento Delle Scene AI,Modalità Macro,Modalità Notte).Inoltre, la modalità fotocamera include anche la funzione Google Lens, rendendo la tua vita più comoda.

🎅🎅【Multifunzione】Sblocca impronte digitali, Sblocco con Face ID, 4G dual SIM, 3 Slots(2*SIM + 1*Scheda TF), GPS&Galileo&Beidou& GLONASS, Registrazione della Chiamata, Trasmissione dello schermo, Android Auto, Bluetooth,Hotspot,WIFI,FM Radio,OTG, Modalità Bambino, Estrazione Automatica del Codice di Verifica SMS, pulizia dell’altoparlante,Controllo Parentale,Modalità di Gioco, Assistente Mobile,Trasmissione Reciproca, Altoparlante Smart-K Box.

🤶🤶【Custodia Protettiva Gratuita e Temperato Film &Due Anni di Garanzia】Blackview ha un sistema di ispezione completo, ogni unità di prodotto è stata sottoposta a un’ispezione dettagliata prima di lasciare la fabbrica. Per Blackview Color8 cellulare in offerta ,forniamo una custodia protettiva gratuita/temperato film e un servizio di garanzia di 2 anni per offrirti una tripla protezione. Se hai qualche dubbio sull’uso, scrivi al venditore, Altoparlante Smart-K Box.