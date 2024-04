la ricetta del secondo piatto veloce e gustoso

ingredienti Olio extravergine di oliva

La frittata tonno e cipolla è un secondo sfizioso e saporito, ideale per qualunque pranzo o cena in famiglia da completare con un contorno di stagione e qualche fettina di pane casereccio. Tagliata a cubotti e gustata a temperatura ambiente, può essere servita anche come antipasto o in occasione di un aperitivo tra amici.

Si tratta di una variante più sostanziosa della classica frittata, arricchita con cipolla rossa di Tropea e tonno sott’olio. Per portarla in tavola, ti basterà sbattere le uova con un pizzico di sale e di pepe, aggiungere il parmigiano grattugiato, il latte, le cipolle appassite e i filetti di tonno, ben sgocciolati, e cuocere il composto ottenuto in una padella con un filo di olio.

Il risultato è una portata dorata in superficie e umida e cremosa al cuore, ottima sia calda sia a temperatura ambiente, perfetta per un picnic, una scampagnata o da portare con sé per la pausa pranzo di ufficio.

Per una resa ottimale, scegli dei filetti di tonno di ottima qualità, conservati preferibilmente in vasetti di vetro; la cipolla rossa di Tropea, invece, puoi sostituirla con la cipolla bionda, un cipollotto o anche con la parte bianca del porro, affettata sottilmente.

Se preferisci, puoi cuocere la frittata tonno e cipolla anche in forno, a 180 °C per circa 20 minuti: in questo modo sarà anche più leggera. Puoi profumare il composto di uova con le erbette aromatiche che preferisci: noi abbiamo unito al termine delle foglioline di prezzemolo sminuzzate, ma puoi sostituirle con basilico, menta o timo sfogliato.

Scopri come preparare la frittata tonno e cipolle seguendo passo passo procedimento e consigli. Prova anche la frittata ricotta e spinaci e la frittata di asparagi e patate.

Come preparare la frittata tonno e cipolle

Affetta le cipolle sottilmente e falle appassire dolcemente in una padella con un filo d’olio, senza farle rosolare ma lasciandole morbide 1.

Nel frattempo, sguscia le uova in una terrina, aggiungi sale e pepe 2.

Unisci anche il formaggio 3 e il latte, e mescola bene.

Aggiungi anche le cipolle morbide 4.

E poi il tonno sgocciolato 5.

Versa il composto nella padella in cui avrai cotto le cipolle 6 aggiungendo, se necessario, un filo d’olio.

Distribuisci il composto di uova 7 e cuoci a fuoco medio per 5-10 minuti con il coperchio.

Quando sarà ben rosolata, gira la base della frittata per farla cuocere anche dall’altro lato 8.

Trasferisci la frittata in un piatto da portata, profuma con il prezzemolo tritato e servi ben calda 9.

Conservazione

Puoi conservare la frittata tonno e cipolla in frigo per 1 giorno, all’interno di un contenitore a chiusura ermetica. Se vuoi gustarla fredda, tirala fuori dal frigo almeno 15 minuti prima di consumarla. Chi preferisce, invece, può riscaldarla per pochi secondi nel forno a microonde.