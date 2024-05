la ricetta dell’antipasto semplice e originale

Le crocchette di riso con salmone piccante sono un antipasto originale e facilissimo da preparare, ideali anche come finger food per un aperitivo. Per realizzarle abbiamo cotto il riso per sushi, prima di versarlo in una teglia rettangolare e lasciarlo riposare in frigorifero per circa 1 ora. Ricaveremo poi dei rettangoli dal riso freddo che saranno fritti in olio bollente fino a doratura, così da ottenere nostre crocchette; condiscile con una salsa a base di salmone già abbattuto a pezzetti, tuorli, senape, aceto di riso, salsa Sriracha e sale. Prima di servirle, aggiungi in superficie i semi di sesamo neri e la scorza di lime grattugiata. Ecco come prepararle per stupire i tuoi ospiti con una ricetta semplice ma d’effetto.

Come preparare le crocchette di riso con salmone piccante

Cuoci il riso per 15 minuti.

Rivesti la teglia con la pellicola e versa il riso bollito. Distribuiscilo e compattalo col cucchiaio.

Copri anche la superficie con la pellicola e metti in frigo per 1 ora per indurire il riso.

Nel frattempo taglia il salmone a pezzetti.

Sbatti i tuorli poi aggiungi la senape, l’aceto di riso, il sale e la salsa Sriracha.

Infine aggiungi il salmone e amalgama gli ingredienti.

Togli il blocco di riso dalla teglia e taglialo a rettangoli.

Scalda l’olio nella pentola e friggi le crocchette di riso fino alla doratura.

Servili con il salmone cremoso e decora con i semi di sesamo nero e il lime grattugiato.

Consigli

Puoi decorare le crocchette di riso e salmone con semi di sesamo bianchi o con semi di lino, inoltre puoi omettere la scorza di lime se non ce l’hai a disposizione o se non la preferisci.