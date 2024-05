la ricetta classica per averlo cremoso e vellutato

Il purè di patate è un grande classico della cucina italiana e internazionale, preparato con patate a pasta gialla lesse e arricchite con latte, burro e spezie. Cremoso e avvolgente, è considerato un vero e proprio comfort food, l’accompagnamento intramontabile di moltissimi piatti a base di carne, pesce e anche vegetariani.

Una volta lessate le patate, ti consigliamo di ridurle in purea con uno schiacciapatate, stemperarla con il latte caldo e poi cuocere dolcemente su fuoco basso per pochi minuti, fino a ottenere una consistenza vellutata. A cottura ultimata, si incorpora il burro morbido, tagliato a tocchetti, si aggiusta di sale e di pepe, e infine si profuma il purè con un pizzico di noce moscata.

Per un risultato impeccabile, scegli delle patate a pasta gialla o bianca piuttosto farinose e asciutte, tra le più indicate per questa preparazione; inoltre, devono essere vecchie, ma comunque integre, senza germogli e con la buccia liscia. Per schiacciarle, evita l’utilizzo del mixer a immersione o del robot da cucina: il rischio è di ottenere una consistenza collosa e poco piacevole al palato.

Se desideri un contorno ancora più saporito, puoi incorporare del parmigiano oppure un mix di formaggi diversi. Se hai a disposizione poco tempo, invece, ti consigliamo di sbucciare le patate, tagliarle a tocchetti e poi lessarle in acqua salata: in questo modo velocizzerai i tempi di cottura.

Il purè di patate è molto semplice da realizzare: può essere preparato anche in anticipo, conservato in frigo e scaldato all’occorrenza con un filo di latte.

Scopri come preparare il purè di patate seguendo passo passo procedimento e consigli. Accompagnalo a un sontuoso arrosto al forno e servilo in occasione di un pranzo domenicale in famiglia. Prova anche il purè di patate senza latte, per una versione adatta agli intolleranti, e il purè di patate dolci, variante della nostra ricetta.

Come preparare il purè di patate





Lessa le patate in acqua bollente per 30-40 minuti a seconda della loro grandezza. Scolale, sbucciale e schiacciale in una terrina capiente .





Trasferiscile in una casseruola dal fondo spesso .





Aggiungi il latte caldo .





Mescola per ottenere una consistenza omogenea .





Quindi trasferisci sul fuoco basso per 3-4 minuti fino a quando il purè non risulta soffice e cremoso. Aggiungi a questo punto il burro morbido a pezzetti .





Regola di sale e di pepe, quindi profuma con un pizzico di noce moscata .





Mescola per bene .





Trasferisci il purè di patate in un piatto da portata e servi ben caldo .

Consigli

Puoi cuocere le patate al vapore, al microonde o in pentola a pressione, se hai poco tempo a disposizione. Il purè può essere arricchito e aromatizzato con erbe e spezie a piacere.

Nel caso in cui il purè abbia una consistenza troppo liquida, aggiungi una patata lessa in più; se, invece, desideri che sia più cremoso e meno compatto, diluiscilo con un goccio ulteriore di latte caldo.

Per una preparazione ancora più golosa, sostituisci una parte di latte con della panna fresca e arricchisci il composto con cubetti di formaggio e di salume, oppure con un mix di pecorino e parmigiano grattugiati.

Conservazione

Il purè di patate si conserva in frigo, in un apposito contenitore ermetico, per 1-2 giorni. Si sconsiglia la congelazione.