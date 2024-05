la ricetta del dessert al cucchiaio fresco e colorato

La panzanella dolce è un dessert al cucchiaio fresco e sfizioso, variante del piatto tradizionale toscano. Si tratta di un modo alternativo di gustare la frutta di stagione più fragrante, da distribuire in una coppetta insieme a cubetti di pane croccanti, zucchero, miele e succo di limone: genuina e colorata, conquisterà i tuoi ospiti, anche i più piccini.

La preparazione di queste scenografiche monoporzioni è facile e veloce: basterà tagliare il pane a dadini e tostarli in forno senza olio o grassi aggiunti finché non saranno ben dorati; si sbuccia e si affetta poi la frutta mista, quindi si amalgamano delicatamente gli ingredienti con il condimento. Non ti rimarrà che distribuire il tutto nelle ciotoline individuali, guarnire con una fogliolina di menta per una nota ancora più profumata, e il gioco è fatto.

Il risultato è un fine pasto goloso, ma leggero, perfetto anche per la merenda di tutta la famiglia. Noi abbiamo scelto di usare fragole, mirtilli, pesca nettarina (conosciuta anche come “noce pesca”), kiwi e arancia, ma puoi optare per qualsiasi altro frutto di tuo gusto.

Puoi arricchire il tutto con ciuffetti di ricotta, un cucchiaio di yogurt greco al naturale, di panna montata, o accompagnare con una pallina di gelato artigianale. Se desideri, spolverizzale con un po’ di cocco râpé, per un’irresistibile nota tropicale, e aggiungi una manciata di nocciole, mandorle o gherigli di noce per un piacevole tocco crunchy.

Scopri come preparare la panzanella dolce seguendo passo passo procedimento e consigli. Se ti è piaciuta questa ricetta, prova anche la macedonia, la pizza dolce alla frutta e la pizza di anguria.

Come preparare la panzanella dolce





Riduci le fette di pane in dadini di circa 2 cm per lato .





Distribuiscili su una teglia da forno antiaderente e tostali in forno statico preriscaldato a 200 °C per 10 minuti, finché non risulteranno ben dorati, poi sfornali e lasciali raffreddare.





Lava e affetta le pesche a dadini, lasciando la buccia ; se preferisci, puoi anche sbucciarle.





Sbuccia i kiwi, dividili in 4 spicchi, poi tagliali a fettine .





Sciacqua le fragole, elimina il picciolo e dividile in 4 spicchi .





Infine, sciacqua abbondantemente i mirtilli, quindi trasferiscili su un piatto e tamponali delicatamente con un foglio di carta assorbente da cucina per asciugarli .





Sbuccia e taglia a piccoli spicchi anche un’arancia, quindi raccogli tutta la frutta in una ciotola capiente e mescola con molta delicatezza .





Unisci il pane tostato .





Completa con il miele, lo zucchero e il succo di limone , amalgama il tutto, copri con un foglio di pellicola trasparente e riponi in frigorifero per 1 ora.





Distribuisci la panzanella dolce nelle coppette individuali, guarnisci con qualche fogliolina di menta fresca e porta in tavola .

Consigli

Per questa ricetta, noi abbiamo utilizzato del pane casereccio, che può essere sostituito da pane in cassetta bianco o integrale, di segale ma anche, per una nota più sfiziosa e croccante, da pane alle nocciole. L’importante è che sia vecchio di qualche giorno, così da non ammollarsi troppo.

Conservazione

La panzanella dolce si conserva in frigorifero, chiusa in un contenitore ermetico, per 1 giorno al massimo.