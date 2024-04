la ricetta del rustico fragrante e saporito con ricotta e pistacchi

ingredienti per la pasta frolla salata Olio extravergine di oliva Lievito istantaneo per torte salate Per il ripieno Olio extravergine di oliva

La sbriciolata salata con mortadella è la variante saporita e appetitosa della classica preparazione dolce ripiena di crema alle nocciole. Ideale da portare in tavola come antipasto o aperitivo, si compone di un guscio di pasta frolla all’olio e un ripieno morbido e golosissimo a base di ricotta, pistacchi tritati al coltello e mortadella a cubetti.

Farla in casa ti porterà via pochissimi minuti. Ti basterà confezionare la frolla senza burro lavorando velocemente insieme la farina con l’olio extravergine di oliva, l’uovo, il parmigiano grattugiato, un pizzico di sale e 1/2 bustina di lievito in polvere, fino a ottenere un composto bricioloso. A questo punto non ti rimarrà che compattare 2/3 dell’impasto sul fondo di uno stampo a cerniera, rivestito con carta forno, versare sopra la farcia, preparata amalgamando in una ciotola la ricotta con il trito di pistacchi e il salume a dadini, e ricoprire poi il tutto con le briciole di frolla salata rimanenti.

Il risultato, a cottura ultimata, sarà un rustico dalla consistenza fragrante e cremosa al morso e dall’effetto crunchy garantito, da consumare come piatto unico insieme a una porzione d’insalata o portare con sé in occasione di un picnic all’aria aperta.

Per una riuscita ottimale non dimenticare di far scolare per bene la ricotta dal siero prima di procedere con la preparazione oppure, in alternativa, sostituiscila con il caprino, la robiola o altro formaggio fresco spalmabile. Per una resa più leggera, puoi utilizzare al posto della mortadella la fesa di tacchino arrosto o il prosciutto cotto mentre, per una variante vegetariana, sarà sufficiente omettere il salume e aggiungere dei peperoni arrosto a filetti o un mix di verdure grigliate.

Scopri come preparare la sbriciolata salata con mortadella seguendo passo passo procedimento e consigli. Se ti è piaciuta questa ricetta, prova anche la ciambella ricotta e mortadella oppure cimentati con la sbriciolata salata alle zucchine.

Come preparare la sbriciolata salata con mortadella

Prepara la frolla salata: setaccia la farina in una ciotola e unisci l’uovo, il parmigiano grattugiato e l’olio extravergine di oliva 1.

Amalgama bene il tutto con i rebbi di una forchetta 2.

Aggiungi il lievito in polvere 3.

Aggiusta di sale 4.

Lavora velocemente gli ingredienti fino a ottenere un composto bricioloso 5.

Trasferisci 2/3 d’impasto in uno stampo a cerniera da 22 cm di diametro, rivestito con carta forno, e compatta la base con le mani creando un bordo alto 1 cm 6.

Prepara il ripieno: scola per bene la ricotta dal siero, sistemala in una terrina e condiscila con un filo d’olio, un pizzico di sale e una macinata di pepe 7.

Unisci la mortadella tagliata a cubetti 8.

Aggiungi i pistacchi tritati grossolanamente al coltello 9.

Amalgama con cura 10.

Versa il composto cremoso ottenuto sulla base di frolla e livella la superficie con il dorso di un cucchiaio 11.

Copri con le briciole di frolla rimanenti 12.

Sigilla i bordi 13 e metti in forno ventilato a 180 °C per circa 40 minuti.

Trascorso il tempo, sforna la torta salata, lasciala intiepidire e rimuovi l’anello a cerniera 14, quindi trasferisci il rustico su un piatto da portata.

Porta in tavola la sbriciolata salata con mortadella 15, tagliala a fette e servi.

Conservazione

La sbriciolata salata con mortadella si conserva in frigo, in un contenitore a chiusura ermetica, per 2 giorni massimo.