“Aura” è la storia di una ragazza – Giulia – ostinata come la pietra, viva come il fuoco e ribelle come il vento.

È la storia di un ritorno a casa, di un destino apparentemente segnato contro cui battersi, del bisogno di scappare per ritrovarsi e dell’importanza di combattere con tutte le forze per ciò che si crede giusto.

Il passato, per Giulia, magari è morto, ma il futuro è ancora lì che la guarda negli occhi.

