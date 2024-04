la ricetta del secondo gustoso e veloce

ingredienti Olio extravergine d’oliva

La frittata con salame è un secondo piatto gustoso e veloce, perfetto da servire freddo in occasione di un buffet di festa, un aperitivo o un picnic al parco. Si tratta di una ricetta molto semplice, economica e anche anti-spreco: puoi scegliere, infatti, per la farcitura ciò che preferisci o hai a disposizione in frigo.

Per portarla in tavola, ti basterà sbattere le uova con il parmigiano e il pecorino grattugiati, quindi incorporare il salame e l’asiago, tagliati a tocchetti, e il prezzemolo tritato; si versa il composto in una pirofila, leggermente unta, e poi si cuoce in forno a 180 °C per 20-25 minuti.

Il risultato è una pietanza ricca di sapore, dalla crosticina croccante e il cuore filante, ottima da gustare con un contorno di verdure e qualche fettina di pane casereccio. Il gusto intenso del salume si sposa alla perfezione con quello delicato del formaggio asiago che, a piacere, puoi sostituire con fontina, provola o scamorza, anche affumicata, per una nota più decisa.

Per una resa impeccabile, è importante scegliere delle uova di ottima qualità e biologiche, mentre per quanto riguarda il salume puoi utilizzare quello che più ti piace, dal salame toscano a quello napoletano. Inoltre, puoi arricchire la frittata con delle verdure di stagione, come broccoli, zucca, zucchine, asparagi o pisellini freschi.

Se avanza, puoi conservarla in frigorifero, all’interno di un apposito contenitore ermetico, e consumarla il giorno seguente: sarà altrettanto irresistibile.

Scopri come preparare la frittata con salame seguendo passo passo procedimento e consigli. Se ti è piaciuta la ricetta, prova anche la frittata alla pizzaiola e la frittata al forno.

Come preparare la frittata con salame

Rompi le uova in una ciotola .

Aggiungi il parmigiano e il pecorino grattugiati , il sale e il pepe nero a piacere.

Mescola le uova con una frusta .

Aggiungi del prezzemolo tritato .

Affetta il salame e taglialo a tocchetti con un coltello.

Uniscilo alle uova sbattute .

Taglia il formaggio a cubetti e aggiungi anche questi al composto .

Ungi con abbondante olio extravergine di oliva una pirofila da forno e versa le uova , quindi inforna a 180 °C, in forno statico, per 20-25 minuti.

Trascorso il tempo di riposo, sforna la frittata con salame e porta in tavola .