il motivo sarebbe Chiara Ferragni

Fedez e Chiara Ferragni sono sempre al centro della scena, anche se questa volta bisogna citare un'altra persona al fine di giustificare quanto accaduto. Con chi avrebbe deciso di chiudere i ponti il famosissimo rapper? Si dice che la colpa sia in parte attribuibile all'ex moglie.

Addio all’amicizia con il cantante: la decisione di Fedez

Federico Lucia, in arte Fedez, non sta sicuramente vivendo un periodo pacifico, in quanto non solo la sua salute sarebbe precaria, ma anche tutte le vicissitudini che lo toccano da vicino, L’uomo è reduce da una separazione piuttosto dolorosa ed inaspettata con l’influencer Chiara Ferragni.

Allo stesso tempo è finito al centro della scena a seguito della rissa che lo stesso avrebbe avuto con il personal trainer Cristiano Iovino. Dopo qualche giorno in cui si è parlato solamente di denunce e querele, i due sembrerebbero aver trovato una soluzione a tutta questa storia.

Sembra però che il rapper abbia preso anche un’altra drastica decisione che riguarderebbe ancora una volta l’interruzione di un rapporto. Questa volta parliamo di un legame di amicizia che il cantante italiano avrebbe deciso di interrompere a seguito di alcune anomalie riscontrate nel tempo.

La colpa é di Chiara Ferragni?

Secondo gli ultimi rumors Fedez avrebbe deciso di porre fine al suo legame di amicizia con Achille Lauro a seguito di alcune discrepanze che si sarebbero verificate qualche tempo fa. I due ragazzi infatti erano molto amici e qualche tempo fa hanno dato vita ad un’interessante collaborazione artistica.

Fedez avrebbero deciso di tagliare i ponti con Achille Lauro rimuovendo il follow su Instagram, in quanto convinto di come lo stesso abbia avuto un flirt con la ex moglie. I tre hanno trascorso davvero molto tempo insieme in passato, andando perfino nello stesso posto per le ferie estive.

Tempo fa poi, Lauro e la Ferragni erano stati avvistati in un locale in atteggiamenti piuttosto ambigui e questo non avrebbe fatto altro che alimentare il gossip. Ovviamente non esiste nessuna prova del fatto e nemmeno niente che possa provare come Achille Lauro e Chiara Ferragni siano stati più che amici. Fedez ha comunque deciso di rimuovere ogni sorta di legame, anche se non ha le prove per verificare la veridicità di questo fatto. Quale sarà la verità?