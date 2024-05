Mida, Sarah, Petit: come hanno debuttato in classifica i loro album d’esordio

La 23esima edizione di Amici di Maria De Filippi è finita da una settimana e come sappiamo a vincere è stata Sarah Toscano seguita da Petit (secondo del girone del canto), Holden (terzo del girone del canto) e Mida (quarto del medesimo girone). Oggi la FIMI ha pubblicato la nuova classifica degli album più venduti della settimana e – a sorpresa – il podio televisivo è stato totalmente invertito.

L’album amiciano più venduto della settimana è stato quello di Mida, seguito da quello di Petit e infine quello di Sarah. (Holden non è in classifica perché il suo disco è stato pubblicato qualche giorno dopo e il suo debutto ci sarà nella FIMI della prossima settimana).

I tre debutti non hanno però conquistato i piani alti della classifica, anzi. Nonostante gli ottimi ascolti di Amici, i tre album hanno conquistato rispettivamente le posizioni #9, #10 e #12, con Sarah Toscano addirittura fuori la Top10.

Sopra i loro un po’ chiunque, diciamolo. I primi due posti di questa classifica sono stati conquistati dalle new entry Altrove di Ultimo e Hit Me Hard And Soft di Billie Eilish, mentre al terzo posto troviamo l’album di Salmo e Noys Narcos. Seguono i dischi di Capo Plaza, Tony Effe, Baby Gang, Rose Villain e Kid Yugi. Poi c’è il già citato Il Sole Dentro di Mida, Petit con l’omonimo album e The Tortured Poets Department di Taylor Swift. Infine la Sexy Magica.

I tre di Amici potevano fare di meglio? Decisamente sì.