Young Boys-Inter 0-1, Thuram al fotofinish e Inzaghi vola in Champions

Vittoria al fotofinish per l’Inter nella terza giornata di Champions League, con i nerazzurri che batteranno 1-0 lo Young Boys a Berna grazie a un gol di Thuram al 93′. La partita si è rivelata più complicata del previsto per il tecnico Inzaghi, ulteriormente complicata dal rigore fallito da Arnautovic all’inizio del secondo tempo, forse a causa di un massiccio turnover.

Il gioco dell’Inter ha risentito delle pesanti assenze di Acerbi e di Calhanoglu, oltre alla scelta di tenere in panchina Lautaro Martinez e Thuram. Nel primo tempo, i nerazzurri hanno faticato contro l’aggressività degli svizzeri, che si trovano terzultimi nel loro campionato, ma nella ripresa sono riusciti a salire di livello culminando nel gol di Thuram nei minuti di recupero. Con questa vittoria, l’Inter raggiunge 7 punti in classifica, mentre lo Young Boys resta fermo a 0.

Fin dai primi minuti, l’Inter ha cercato di dominare, tentando di chiudere gli svizzeri nella loro metà campo. Tuttavia, la manovra dei nerazzurri è risultata avvolgente ma lenta e prevedibile. Lo Young Boys ha risposto con un gioco aggressivo, creando diverse occasioni, tra cui un tiro di Hadjam che ha impegnato Sommer e un colpo di testa di Hadjam che ha trovato la deviazione di Pavard. Nonostante le difficoltà, l’Inter ha sfiorato il gol con un colpo di tacco di Taremi per Bisseck, ma l’attaccante è stato fermato dalla bravura di Von Ballmoos.

Un momento cruciale si è verificato al 47′, quando Hadjam ha commesso fallo su Dumfries. L’arbitro ha fischiato rigore a favore dell’Inter, ma Arnautovic ha fallito il tiro, parato da Von Ballmoos. Dopo il rigore sbagliato, lo Young Boys ha colpito il palo con Monteiro. Inzaghi ha inserito Lautaro Martinez per dare nuova energia alla squadra, che ha ripreso a creare occasioni. Tuttavia, il punteggio è rimasto inchiodato fino al finale, quando Dimarco ha assistito Thuram per il gol decisivo in tap-in. La partita si è conclusa con una vittoria di 1-0 per l’Inter.