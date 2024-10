Tre big della musica neomelodica verso il Festival di Sanremo con Carlo Conti

Carlo Conti quest’anno al Festival di Sanremo potrebbe sorprendere, attirando l’attenzione del pubblico grazie alla partecipazione di tre cantanti neomelodici, che potrebbero far esplodere i centralini della Rai. Si è parlato di Geolier, artista che ha riscosso notevole successo, e che spera di continuare la sua scia positiva. Secondo Gabriele Parpiglia, durante il programma ‘100% Parpiglia’ su Studio 100, si sarebbero candidati per il cast Sal Da Vinci, Rocco Hunt e Matteo Paolillo. Parpiglia ha rivelato che Gigi D’Alessio sta componendo una canzone per Sal Da Vinci, mentre Rocco Hunt e Matteo Paolillo, entrambi originari di Salerno, starebbero proponendo le loro canzoni per il Festival.

Sal Da Vinci si sta facendo notare con il brano “Rossetto e Caffè”, il quale potrebbe garantirgli un posto tra i big di quest’edizione. Altre presenze attese sono quelle di Gaia, reduce dal successo di “Sesso e Samba”, e Elodie, che è in procinto di promuovere il suo tour negli stadi.

Luca Dondoni, noto critico musicale, ha affermato che la presenza di Anna è molto probabile, mentre quella di Tiziano Ferro è considerata meno irrealistica. Dondoni ha espresso la sua opinione anche su altri potenziali partecipanti, citando Tommaso Paradiso e Alessandra Amoroso, la cui partecipazione sarebbe plausibile. Riguardo ad Al Bano e Romina Power, non si sbilancia, ma indica che Tommaso Paradiso ed Elodie potrebbero avere buone possibilità di essere tra i partecipanti.

Dondoni ha sottolineato l’importanza di Anna, definendola in cerca di una consacrazione oltre al successo estivo, specialmente dopo la pubblicazione del suo singolo che ha colpito il pubblico. Egli ritiene che un’apparizione a Sanremo possa esserle utile per consolidare la sua carriera. D’altro canto, ha dichiarato di non essere sicuro riguardo alla partecipazione di Tiziano Ferro, considerandola prematura al momento.

L’atmosfera attorno a Sanremo è così densa di aspettative, con una varietà di talenti in arrivo che promettono di rendere questo Festival uno dei più avvincenti degli ultimi anni. Con una fusione di stili e background musicali, Sanremo 2024 si preannuncia come un evento imperdibile.