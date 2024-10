Amico di Liam fa rivelazioni importanti: “Non si è tolto la vita, cosa stava facendo”

In questi giorni, la scomparsa di Liam Payne ha suscitato numerose reazioni, ma ora il Daily Mail ha riportato dichiarazioni di un amico stretto del cantante che offre una nuova prospettiva. Quest’amico ha sottolineato che Liam non aveva intenzione di togliersi la vita e che aveva promesso di non farlo mai. Secondo lui, la tragedia si sarebbe potuta evitare se qualcuno avesse chiamato un’ambulanza quando Liam è svenuto nella hall dell’hotel invece di lasciarlo da solo nella sua stanza.

Liam era in Argentina per un viaggio che inizialmente doveva essere breve, per assistere a un concerto di Niall Horan. Tuttavia, il suo visto statunitense stava per scadere e, recatosi all’ambasciata americana a Buenos Aires, scoprì che i funzionari avevano notato che era stato in riabilitazione per problemi legati a droga e alcol. Gli fu richiesto di effettuare una serie di esami medici, il che lo costrinse a prolungare la sua permanenza. Martedì i risultati dei test furono positivi e giovedì aveva un appuntamento per rinnovare il visto.

Il giorno della tragedia, un amico di Liam lo visitò al mattino, portandogli i suoi biscotti preferiti. In quel momento, Liam sembrava felice e stava lavorando su un brano. Si era fatto progetti per il futuro e non vedeva l’ora di tornare a Miami dalla sua ragazza e dal suo cane. Tuttavia, a causa della mancanza di contante e del malfunzionamento delle sue carte di credito, passava molto tempo nella sua stanza. Con l’indagine in corso, vi sono dubbi su come Liam abbia potuto acquistare sostanze, considerando che si trovava in uno stato psicotico e non sapeva cosa stesse facendo.

Testimoni hanno riferito che Liam era di buon umore al mattino, ma nel pomeriggio, dopo aver ricevuto una email sgradita, il suo stato d’animo è cambiato drasticamente. Le due accompagnatrici hanno confermato che l’assunzione di sostanze è avvenuta dopo che se ne erano andate. Questo suggerisce che qualcosa di inquietante sia accaduto nel pomeriggio, portando a un’improvvisa crisi emotiva.

La comunità in lutto ha già organizzato un memoriale per onorare Liam a Parigi.