“Grande cambiamento nella sua vita” Uomini e Donne, Barbara annuncia la grande novità e i fan non vedono l’ora

Direttamente da Uomini e Donne, Barbara De Santi arriva con succose novità per tutti i suoi fan. La dama protagonista della prima parte di questa nuova stagione del dating show, che sta volgendo ormai al termine, ha fatto parlare molto di sé in passato. Torna oggi con una chicca che sicuramente farà piacere a chi la segue dalla prima ora.

La dama è stata protagonista della prima parte del programma: la storia con Ernesto non è andata come tutti i telespettatori si aspettavano. Lei comunque è molto forte e caparbia e le cose le stanno andando davvero bene.

Del resto non è una donna che si arrende facilmente o si lascia andare alla disperazione. Dice sempre le cose come stanno, anche a costo di sembrare antipatica o troppo schietta. Come aveva fatto nel “caso” Armando VS Aurora.

In quell’occasione lei aveva detto di essere a favore di Armando. Dopo aver visto la puntata non ha avuto dubbi, perché la situazione le ricordava un vissuto personale di quando venivano dette cose che lei non aveva fatto, quindi non vere.

Lei aveva creduto a lui, convinta che stesse dicendo proprio la verità. Schietta e sincera fino all’ultimo, anche nella vita privata e in quella professionale. Proprio in quest’ultimo campo è emersa una novità che farà piacere a tutti i fan.

Uomini e Donne, cosa ha fatto Barbara De Santi per la gioia dei suoi fan

La dama di Uomini e Donne ha annunciato che darà alle stampe la seconda edizione del libro di Barbara De Santi dal titolo “Fare l’amore come una escort”. Al primo libro verrà aggiunto un nuovo capitolo, attesissimo da tutti gli appassionati lettori del genere.

L’uscita della nuova edizione del manuale per donne è prevista per il prossimo 20 maggio. Lei stessa aveva detto che il titolo era solo una provocazione, in realtà l’autrice racconta la sua storia e gli incontri con uomini e donne che ha conosciuto.

