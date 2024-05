Devi rallentare! Il metodo super efficace per salvare la vita degli animali

Bastano dei cartelli stradali per invitare a rallentare e salvare la vita agli animali ed ecco dove si stanno rivelando di fondamentale importanza.

Quando siamo andati a scuola guida ci hanno insegnato una serie di segnali stradali e il loro significato. Alcuni di questi indicano la possibile presenza di animali sulla strada e per questo in prossimità bisogna fare assoluta attenzione.

Adesso, ci sono nuovi cartelli stradali che possono salvare la vita agli animali indicando agli automobilisti di rallentare. Si stanno diffondendo in vari Paesi e riguardano, in particolar modo, i gatti.

Vediamo qui di seguito quali sono tutti i dettagli di questa iniziativa. Di solito, questi cartelli indicano presenza di mucche o cervi, ma ultimamente compaiono anche altri animali nel triangolo rosso e bianco di attenzione.

I cartelli stradali che possono salvare la vita agli animali e fare rallentare le auto

I cartelli stradali che indicano di fare attenzione alla presenza degli animali sono fatti per salvaguardare la fauna locale. Ci sono posti in cui ci sono pecore, mucche al pascolo che possono riversarsi sulla strada. In altri posti ancora ci sono i cervi che a volte attraversano le strade da un prato ad un altro. Se l’auto rallenta c’è maggiore probabilità di non far loro del male.

Gli incidenti che coinvolgono gli animali, in queste zone, sono all’ordine del giorno. Per questo, in particolare, in Francia, si sta estendendo l’attenzione anche ad altri tipi di animali oltre quelli consueti e già citati.

Nel Massiccio del Giura c’è una significativa presenza di linci e, per questo motivo, le persone devono stare molto attente quando attraversano alcuni tratti. È nato, quindi, il cartello “Attenzione alla lince“. Lo scopo è duplice: fare attenzione per evitare incidenti stradali e per proteggere questi animali in via di estinzione.

Non solo, ma a Mennecy è comparso un cartello stradale un po’ inconsueto che, però, è stato approvato dalle autorità. Questo cartello dice: “Gatti a passeggio“.

Può sembrare esagerato o assurdo per alcune persone, ma il sindaco Jean-Philippe Dugoin-Clément ha spiegato che sono cartelli che cercano di tutelare gli animali che sono presenti nella zona, sia quelli selvatici che domestici, e per invitare gli automobilisti a guidare con attenzione.

Spesso, anche nel centro del paese, non è così. Quindi, con questi cartelli si spera di portare chi guida ad andare piano e a guardare meglio chi si trova sulla strada o sul marciapiede. L’obiettivo è una convivenza pacifica tra uomo e animali, una maggiore responsabilità alla guida e una tutela della biodiversità.