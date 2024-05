Previsioni sulla finale di Amici, chi vince secondo l’intelligenza artificiale

Mancano solo due giorni al capitolo finale ed è tempo di previsioni sulla finale di Amici 23. Quest’anno non è così semplice prevedere chi alzerà la coppa, perché facendo un veloce giro su Twitter sembra che l’alunna più amata attualmente sia Sarah Toscano, andando su Instagram le cose cambiano e Mida risulta essere l’allievo più seguito della piattaforma. Gli scommettitori invece sono certi che a trionfare sarà Petit, secondo posto per Holden e terzo per Marisol.

Poi c’è un ex professore della scuola mariana, Luca Jurman che spera vinca una tra Marisol e Sarah: “Se devo fare delle previsioni sulla finale di Amici dico che riuscirebbero a cavarvela se vincesse Marisol o al massimo questa ragazzina qui [Sarah Toscano ndr.]. Quanto a flow agli altri fa un baffo. Ha sbagliato anche lei ora, si è persa. Ma in generale è molto più musicale“.

Come se non bastassero i bookmaker, i telespettatori del talent e il maestro di canto, adesso anche l’intelligenza artificiale è scesa in campo per dirci chi potrebbe vincere il programma di Canale 5. Superguida Tv ha chiesto all’AI chi vincerà il talent.

Previsioni sulla finale di Amici: chi vincerà secondo l’intelligenza artificiale.

“L’Ai ha detto: “Prevedere il vincitore di un concorso televisivo come questo può essere complicato senza dati specifici come voti del pubblico o giudizi ufficiali fino a questo momento del programma. Tuttavia, possiamo fare delle stime basate sui trend osservati e sulla popolarità attuale dei concorrenti basandoci sulle informazioni disponibili fino ad ora“. Al primo posto c’è Holden con il 35% delle preferenze, tallonato però da Petit al 30%. Più distaccata troviamo Sarah con il 15%, seguono con il 10% Mida e Marisol. Ultimo quindi Dustin con il 5%. Per l’Intelligenza artificiale a trionfare nel programma sarà quindi Holden, mentre per la categoria danza Marisol. Le percentuali del vincitore per l’intelligenza artificiale: Holden con il 35%

Petit con il 30%

Sarah con il 15%

Mida con il 10%

Marisol con il 10%

Dustin con il 5%”

E tu invece “chi vuoi che vinche?”