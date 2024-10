STING: Tre Concerti Imperdibili Questa Estate in Italia [Info e Biglietti]

Sting sarà in Italia nell’estate del 2025 per tre concerti live, confermando il suo status di uno degli artisti solisti più importanti al mondo, con 17 Grammy Awards e oltre 100 milioni di album venduti. Gordon Matthew Thomas Sumner, conosciuto come Sting, è noto anche come compositore, attore e attivista, avendo ricevuto un Golden Globe, quattro nomination agli Oscar e vari altri riconoscimenti, inclusa l’ammissione nella Rock and Roll Hall of Fame.

Il concerto di Sting a Villa Manin, Codroipo (UD), rappresenta un evento di grande richiamo all’interno della programmazione della Capitale europea della Cultura 2025. Il festival “Go!2025” non coinvolgerà solo Gorizia, ma si estenderà a tutta la regione Friuli Venezia Giulia, offrendo eventi culturali e musicali che mirano a attrarre nuovi flussi turistici. Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia, sottolinea l’importanza di questa iniziativa come strumento per ampliare l’attrattiva della regione.

Dopo il successo della sua prima tappa nordamericana, Sting ha annunciato il tour europeo dove eseguirà i suoi brani più celebri e alcune rarità dal suo vasto repertorio. Tra i concerti, quello del 9 luglio 2025 a Villa Manin è tra i più attesi. Questo evento sarà parte del palinsesto “GO!2025&Friends”, che comprende mostre e concerti di artisti di fama internazionale, permettendo di coinvolgere non solo Gorizia ma anche altre città della regione nel corso di tutto il 2025.

“GO!2025&Friends” si propone di arricchire l’offerta culturale con eventi che celebrano la Capitale europea della Cultura, creando un percorso che collega Gorizia a Nova Gorica e all’intero Friuli Venezia Giulia. Questo progetto avrà un proprio logo e grafica, mantenendo una connessione con l’agenda ufficiale e mirando a massimizzare la partecipazione regionale e a valorizzare la destinazione turistica.

Per quanto riguarda le informazioni sui concerti, Sting si esibirà il 6 luglio a Bassano del Grappa, il 7 luglio a Roma, e il 9 luglio a Codroipo. I biglietti sono disponibili su piattaforme come TicketMaster, TicketOne e VivaTicket. Per ulteriori dettagli, è possibile consultare il sito ufficiale di Sting e i suoi profili social.