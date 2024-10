AMYL AND THE SNIFFERS pubblicano ‘Cartoon Darkness’: un squirter può appartenere ai genitali di chiunque

La band australiana di punk-rock Amyl and the Sniffers torna con il terzo album “Cartoon Darkness”, a tre anni di distanza dall’acclamato ‘Comfort To Me’. Il nuovo disco è stato registrato a Los Angeles all’inizio del 2024 presso i 606 Studios dei Foo Fighters, prodotto da Nick Launay, noto per il suo lavoro con artisti come Nick Cave & The Bad Seeds e Yeah Yeah Yeahs.

Secondo Amy Taylor, l’album affronta temi cruciali come la crisi climatica, la guerra, l’intelligenza artificiale e la politica. Parla dell’illusione di aiutare tramite le voci online, mentre in realtà si alimentano soltanto i dati di Big Tech, il “dio moderno”. Taylor evidenzia come la nostra generazione sia costantemente bombardata da informazioni, apparendo adulta ma rimanendo intrappolata in una condizione infantile. Si parla di distrazioni che non portano gioia o piacere, ma solo intorpidimento. “Cartoon Darkness” rappresenta una corsa verso un futuro incombente, terribile, ma al contempo divertente e surreale.

Recentemente, la band ha lanciato il nuovo singolo “Jerkin’”, il cui video esplicito è stato diretto da John Angus Stewart. Una versione censurata è disponibile sulle piattaforme di streaming, mentre la versione completa è visibile solo su amyladthesniffers.com, accessibile solo agli adulti. Riguardo a “Jerkin’”, Amy sostiene l’importanza di dare voce alla propria rabbia e di mantenere l’umorismo nella vita, specialmente come donna, in un contesto dove spesso si è portati a minimizzare i propri sentimenti. La canzone celebra l’autenticità e la forza personale, rispondendo a un mondo che provoca frustrazione e dolore. Rivela anche che uno squirter può riferirsi ai genitali di chiunque, sottolineando la libertà di espressione.

“Jerkin’” è il quarto singolo estratto dall’album ‘Cartoon Darkness’, dopo il successo di precedenti brani come “U Should Not Be Doing That”, “Chewing Gum” e “Big Dreams”, tutti accolti con favore dalla critica internazionale. L’album mette in evidenza la capacità della band di affrontare argomenti difficili con ironia e vitalità.

Per ulteriori informazioni e per ascoltare il disco, è possibile visitare il sito ufficiale e i profili social della band.