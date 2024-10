Tragedia a Bologna: l’esplosione nella fabbrica Toyota e il dolore di Lorenzo Cubelli

Un’esplosione presso lo stabilimento Toyota Material Handling a Borgo Panigale ha tragicamente causato la morte di Lorenzo Cubelli e di un suo collega. Lorenzo, che avrebbe dovuto diventare padre tra pochi mesi, non ha potuto vivere l’emozione di conoscere la sua futura bambina, come affermato dal padre, Domenico Cubelli, visibilmente distrutto dal dolore. Il padre ha raccontato che Lorenzo affrontava ogni giorno lunghi viaggi per raggiungere il lavoro, sottolineando che “non è più tornato a casa”.

Lorenzo Cubelli lavorava nella fabbrica da circa dieci anni come “jolly della logistica”, un ruolo in cui si sentiva a suo agio. Il padre si è chiesto perché fosse presente nel luogo dell’incidente e ha esposto le sue preoccupazioni riguardo alla sicurezza sul posto di lavoro, affermando che “la gente non può morire tutti i giorni”.

L’esplosione è avvenuta il 23 ottobre nel quartiere Bargellino, portando Toyota a sospendere tutte le attività produttive fino a nuovo avviso. Circa 850 lavoratori sono stati messi in cassa integrazione mentre le indagini per accertare le cause dell’incidente sono in corso. Michele De Palma, segretario generale della Fiom-Cgil, ha fatto appello per investire in sicurezza e ha annunciato che il sindacato si costituirà parte civile nell’inchiesta.

L’evento ha colpito profondamente le famiglie delle vittime e la comunità locale. Anche il presidente Sergio Mattarella ha espresso la sua vicinanza alle famiglie e ha sottolineato l’importanza della sicurezza sul lavoro, un tema che è stato reso ancora più urgente poiché i sindacati della Toyota stavano programmando uno sciopero per il giorno successivo all’incidente. L’arcivescovo Matteo Zuppi ha ribadito la gravità della situazione, affermando che “non si può morire di lavoro”. Le autorità e numerosi leader politici hanno espresso condoglianze e hanno chiesto misure più severe per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Questa tragedia ha riaperto il dibattito pubblico sulla sicurezza lavorativa in Italia e sulla necessità di un cambiamento affinché incidenti simili non si verifichino più.