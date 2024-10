Lo spot di Trump in campo, stella Nfl nella bufera: il caso Bosa

Le elezioni americane influenzano anche il mondo della NFL, con uno spot speciale per Donald Trump. A poco più di una settimana dal voto del 5 novembre, l’attenzione si concentra su Nick Bosa, star della difesa dei San Francisco 49ers. Dopo la vittoria per 30-24 contro i Dallas Cowboys, Bosa ha interrotto un’intervista dei compagni di squadra, Brock Purdy e George Kittle, indossando un cappello ‘Maga – Make America Great Again’, lo slogan di Trump. Bosa, 27 anni, ha sempre manifestato le sue simpatie per l’ex presidente e candidato repubblicano, sfidante di Kamala Harris.

Melissa Stark, giornalista della NBC, ha tentato di deviare l’argomento durante l’intervista, ma Bosa ha continuato ad accennare a temi politici, ammettendo che si trattava di un momento importante e che non avrebbe approfondito oltre. La sua inclinazione politica è nota; nel 2019, durante il suo periodo all’Ohio State, aveva già espresso il suo sostegno per Trump. Bosa ha anche mostrato avversione per Colin Kaepernick, ex quarterback dei 49ers, il quale ha avviato una protesta contro le violenze della polizia verso la popolazione di colore inginocchiandosi durante l’inno nazionale. Kaepernick, dopo un periodo di prestazioni non brillanti, ha perso il posto da titolare e le sue possibilità di continuare la carriera nella NFL si sono affievolite, con nessuna franchigia che gli ha offerto un altro contratto.

Il gesto di Bosa ha suscitato interesse e discussione, evidenziando il suo forte sostegno politico in un campionato dove gli atleti esprimono sempre più le loro posizioni. Le sue affermazioni e il suo comportamento in conferenza stampa riflettono non solo la sua personalità, ma anche il clima politico attuale negli Stati Uniti, in cui eventi sportivi e politica si intrecciano in modo sempre più evidente. La ribellione di Bosa contro il tema Kaepernick mette in luce la polarizzazione d’opinione nella NFL, fattore che potrebbe avere delle ripercussioni anche sul campo. Mentre il 5 novembre si avvicina, l’attenzione degli sportivi e dei fan resterà focalizzata non solo sulle partite, ma anche sull’impatto delle elezioni sulle attitudini e sulle scelte dei giocatori.