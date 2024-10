Apple Watch Series 7 (GPS, 41MM) – Cassa in Alluminio Verde con Cinturino Sport Trifoglio (Ristrutturato)

Price: 239,00€

Apple Watch Series 7 41mm GPS Green

Il modello GPS consente di effettuare chiamate e rispondere ai messaggi dal polso

Il display Retina sempre attivo ha quasi il 20% in più rispetto alla Serie 6, rendendo tutto più facile da vedere e usare

Il cristallo frontale più resistente alle crepe ancora su un Apple Watch, resistenza alla polvere IP6X e design impermeabile

Misurare l’ossigeno nel sangue con un potente sensore e app

Prendi un ECG sempre e ovunque

Ottieni la frequenza cardiaca alta e bassa e le notifiche del ritmo cardiaco irregolari

Tieni traccia di nuovi allenamenti di tai chi e pilates, oltre ai preferiti come corsa, yoga, nuoto e danza

Tieni traccia della tua attività quotidiana su Apple Watch e scopri le tue tendenze nell’app Fitness su iPhone

Paga immediatamente e in modo sicuro dal tuo polso con Apple Pay