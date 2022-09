Giucas Casella sbotta e replica alle offese di Attilio Romita al GF Vip

I nuovi vipponi hanno iniziato a sparare a zero sul vecchio cast del Grande Fratello Vip. E se Cristina Quaranta e Patrizia Rossetti se la sono presa con Alex Belli e Soleil Sorge, Attilio Romita invece ha duramente criticato Giucas Casella. Il giornalista ha dato del ‘vecchio bavoso che fa cose viscide’ al noto paragnosta, che adesso ha replicato su Twitter. L’ex gieffino ha pubblicato un video in cui Attilio fa una sorta di spogliarello (qui per vederlo), ed ha scritto: “Il bue che dice cornuto all asino. Io non ho mai mancato di rispetto a una donna in tutta la mia vita . La malizia e la cattiveria gratuita sta’ negli occhi di chi guarda . Divertiti Romita“. Giucas si limiterà a questo tweet, oppure chiedere ad ‘Affonsoooooo’ un confronto al GF Vip?

Giucas Casella, la difesa di Sophie Codegoni: “Grande compagno di viaggio e punto di riferimento”.

Subito dopo la polemica per le parole di Romita è intervenuta Sophie Codegoni, che ha dedicato una storia Instagram a Giucas Casella. L’influencer ha fatto diversi complimenti all’ex coinquilino, al quale ha detto di volere molto bene: “Grande uomo, grande amico e anche un grande compagno di viaggio. A te che hai il cuore buono e sei stato per tutti un punto di riferimento, dove trovare sempre calore, affetto e famiglia. Ti voglio tanto bene nonno Giuchi“.

Biagio D’Anelli attacca Attilio Romita: “Fa della disinformazione ed è un cretin0”.

Un altro ex gieffino è intervenuto sui social dopo il polverone alzato da Attilio. Biagio D’Anelli oggi pomeriggio ha attaccato il volto storico del TG 1 dandogli del cretino: “Attilio Romita, la disinformazione che fa è agghiacciante. Attilio Romita sei un cretin0!”

