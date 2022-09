Luca Salatino fa una confessione al GF Vip: “Volevo togliermi la vita”

In questi primi due giorni Elenoire Ferruzzi ci ha regalato diversi siparietti simpatici, ma oggi si è aperta con Luca Salatino ed ha parlato di alcuni momenti difficili della sua vita. La gieffina ha confessato di aver sofferto di depressione: “Non sono stata bene, se ne parla poco di depressione. Ma chi non è mai stato depresso? Ne soffrono tantissime persone“.

Luca Salatino fa una confessione: “Volevo togliermi la vita”.

Dopo aver ascoltato la coinquilina, Luca Salatino le ha confessato di essere stato molto male e di aver pensato al suicidio: “Ti capisco quando parli di queste cose. Inutile cercare di respingere e abbattere l’ansia. Credo che sabagliatissimo, perché l’alimenti. Devi accettarla, perché è uno stato d’animo come la felicità, il nervosismo e la tristezza. Certamente scatena tante sensazioni che non sono belle. Pensa che io volevo suicidarmi“.

Mi auguro che sarà dedicato uno spazio su luca in cui parla di questa malattia terribile che lo stava portando persino a togliersi la vita, e della quale purtroppo in tv si parla ancora poco, ovvero la depressione, considerata da chi ahimè ci governerà come una “devianza”#gfvip — LEVATI (@houseofffbad) September 22, 2022

Ieri l’ex tronista ha avuto un altro crollo e si è sfogato con gli altri gieffini. Il romano ha detto di sentire molto la mancanza della sua compagna Soraia Ceruti: “Mamma mia quanto mi manca! E’ bella questa cosa perché vuol dire che sono veramente innamorato. Quando mi sveglio e non la trovo, o quando devo andare a dormire, a me manca un botto. So che è un’esperienza che ci legherà ancora di più, è un’esperienza per me, per noi. – ha continuato Luca Salatino – Se non avessi sentito niente non era vita per me, non era amore più che altro. La mattina quando mi sveglio e la notte prima di andare a letto, sono quelli i due momenti dove sento proprio la botta forte. Mi manca!“