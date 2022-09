Infante contro Diaco, c’è del nervosismo su Rai2: ecco cosa è successo

Ci sarebbe del nervosismo su Rai2. In queste ore, infatti, sta girando su Twitter un video di Milo Infante in cui dà il benvenuto al pubblico di Ore 14, la sua trasmissione pomeridiana di attualità.

“Buongiorno e ben ritrovati a Ore 14 che oggi comincia alle 14:07, quindi dovremmo cambiare probabilmente il titolo al programma. Detto questo..”.

Quei sette minuti di ritardo – sottolineati da Milo Infante – sarebbero stati causati presumibilmente dal lancio di Bella Ma che Pierluigi Diaco fa ogni giorno in diretta poco prima dell’inizio del programma di Milo Infante. “Vi aspetto alle 15:15 a Bella Ma! A fra poco!“, si sente dire da Diaco nel video.

Se Ore 14 sta ormai diventando un classico della seconda rete Rai (giunto quest’anno alla sua terza edizione), per Bella Ma si tratta di un debutto che ha occupato lo spazio lasciato libero dalla chiusura di Detto Fatto. Ma se il programma di Bianca Guaccero è stato chiuso per bassi ascolti perché aveva toccato minimi storici col 5% di share, lo show di Diaco non sale sopra il 3%.

Il nervosismo non ci sarebbe solo fra i due conduttori, ma anche per i dirigenti che vendono le pubblicità.

Milo Infante giustamente NERO e PIENO di iniziare tardi ogni giorno, perché alle 14 Diaco deve mandare il promo di #BellaMa.#Ore14 https://t.co/coNwxb7cq1 — Cinguetterai  (@Cinguetterai) September 22, 2022