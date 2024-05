TCL 65QM8B TV Mini LED 65”, Pannello QLED 144Hz, 4K HDR Premium 1300nit, Google TV (Dolby Vision IQ – Atmos, Audio Onkyo, Compatibile con Google Assistant, Alexa, AirPlay2)

1.099,90€ - 999,00 €

(as of May 03, 2024 04:10:57 UTC – Details )

Prezzo:





Dal marchio

Scopri la gamma TCL

Pile ‏ : ‎ 2 AAA pile necessarie. (incluse)

Lingua ‏ : ‎ Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 34,6 x 144,4 x 90,5 cm; 20,7 kg

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 8 agosto 2023

Produttore ‏ : ‎ TCL

Garanzia e recesso: Se vuoi restituire un prodotto entro 30 giorni dal ricevimento perché hai cambiato idea, consulta la nostra pagina d’aiuto sul Diritto di Recesso. Se hai ricevuto un prodotto difettoso o danneggiato consulta la nostra pagina d’aiuto sulla Garanzia Legale. Per informazioni specifiche sugli acquisti effettuati su Marketplace consulta la nostra pagina d’aiuto su Resi e rimborsi per articoli Marketplace.

ASIN ‏ : ‎ B0CF2QM6GY

Numero modello articolo ‏ : ‎ 65QM8B

Paese di origine ‏ : ‎ Polonia

4K HDR PREMIUM 1300 unito alla tecnologia Quantum Dot offre un’esperienza High Dynamic Range (HDR) di alto livello, grazie a colori accurati e dettagli precisi

DISPLAY NATIVO A 144Hz: goditi appieno le scene d’azione più movimentate, ad esempio in film d’azione o sport, con una fluidità super realistica e dettagli ancora più nitidi

GAME MASTER PRO 2.0: Grazie alla compatibilità con HDMI 2.1, ALLM, VRR 144Hz e grazie a Game Bar, FreeSync Premium Pro e Game accelerator 240Hz, sperimenterai automaticamente la latenza più bassa e le migliori impostazioni dell’immagine per i tuoi videogame

Gli speaker del SISTEMA AUDIO ONKYO 2.0​, progettati specificatamente per una miglior precisione e chiarezza del suono, ti regalano un’esperienza realistica di suono DOLBY ATMOS e DTS: X

GOOGLE TV per un intrattenimento semplice e illimitato. Controllo vocale Google Assistant hands-free integrato e compatibile con Alexa. Supporto APPLE AIRPLAY 2 e HOMEKIT per connettere facilmente i tuoi dispositivi Apple al TV