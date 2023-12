Ada Alberti: oroscopo 2024 , la classifica dei segni e tutte le previsioni

Dopo averla vista per molti anni ha Pomeriggio 5 da Barbara d’Urso, Ada Alberti adesso è sbarcata in Rai. Adina ieri da Caterina Balivo a La Volta Buona ha svelato la classifica dei segni più fortunati del 2024. Possono festeggiare tutti i Toro che sono al primo posto, secondo gradino del podio per i Capricorno e terzo per i Cancro. Le cose non si mettono benissimo per i Pesci al penultimo posto e per i Sagittario che chiudono la classifica.

1° posto: Toro

2° posto: Capricorno

3° posto: Cancro

4° posto: Ariete

5° posto: Bilancia

6° posto: Gemelli

7° posto: Acquario

8° posto: Scorpione

9° posto: Vergine

10° posto: Leone

11° posto: Pesci

12° posto: Sagittario

Ada Alberti ha però specificato: “Le classifiche vanno prese con le pinze, perché i pianeti transitano e durante il corso dell’anno tutto cambia. Per un segno la prima parte dell’anno può essere meno fortunata e al secondo molto buona“.

Secondo quale criterio lo sanno tutti loro cari Paolo fox, Ada Alberti e Simon and the ⭐️ vedete che se il mio 2024 inizia come sta finendo il 2023 vi vengo a cercare a casa!! pic.twitter.com/ZWDzjOs4vx — ale (@alessiacaka) December 29, 2023

Ada Alberti, oroscopo del 2023

Ariete, Toro, gemelli.

Ariete.

In genere il 2023 è stato l’anno delle spese e della discontinuità lavorativa. La strada percorsa, sostanzialmente volta alla scoperta di voi stessi, per qualcuno attraverso l’amore o un cambiamento lavorativo, dovrà prendere forma nel 2024, visto che Giove transiterà ancora nel segno del Toro fino al 25 maggio.

Dunque nella prima parte del 2024 nulla vi sarà regalato, il guadagno sarà strettamente subordinato all’impegno, chi non produrrà rientrerà a casa a mani vuote. Non voglio illudervi, potrete ottenere un notevole miglioramento grazie solo a voi stessi.

Toro.

Non sono stati anni facili, affatto, le prove sono state tante e in diversi settori. Eppure nello scorso anno siete stati soccorsi da Giove che ha iniziato a transitare nel vostro segno ed avete cominciato a fare una selezione delle amicizie, cambiare rapporti di lavoro, prendere decisioni riguardanti la casa, la famiglia. Tutto questo certamente non senza fatica, anzi, qualcuno tuttora sta leccandosi le ferite per un colpo basso ricevuto nell’estate del 2023. C’è chi inizia il nuovo anno con la fine di un percorso e l’inizio di un altro. Insomma, nel 2024 è possibile persino ricominciare da capo! Dunque rimboccatevi le maniche e mettetevi al lavoro, approfittate della formidabile spinta “costruttrice” di Giove, Saturno, Urano e Nettuno e “ricostruite” la vostra vita, “edificate” il vostro palazzo!

Gemelli.

Giove, il pianeta più grande del sistema solare, dal 26 maggio inizierà a transitare nel vostro segno e di certo segnerà il vostro rinnovamento.

È senz’altro una buona notizia, specie per quei Gemelli che sono senza una occupazione e ne sono alla ricerca o per chi è costretto a ricominciare da capo dopo un periodo di fermo, oppure a causa di fattori esterni è obbligato a chiudere col passato e cercare fortuna altrove. Giove risveglia l’ottimismo, stimola le buone idee, dona entusiasmo a chi desidera iniziare un progetto di vita personale. Pertanto sì, è una buona notizia, ma il 2024 sarà un anno ancora impegnativo per la dissonanza di Saturno che con Nettuno in Pesci pone regole ed obblighi durissime.

Ada Alberti, Cancro, Leone, Vergine.

Cancro.

Dal 16 maggio dello scorso anno Giove ha iniziato a percorrere il segno a voi amico del Toro, dove transita Urano dal 2019, due pianeti che con Saturno in Pesci vi hanno dato l’occasione di portare avanti idee o progetti grazie alle conoscenze e all’affetto del pubblico se svolgete un lavoro nel settore dello spettacolo. Siete apprezzati, questo è un fatto.

La buona notizia è che tali pianeti continueranno a percorrere gli stessi segni zodiacali per tutto il 2024, eccetto Giove che dal 26 maggio lascerà il Toro ed entrerà nel segno dei Gemelli. Pertanto, eventualmente, avrete modo di godere dei suoi benefici anche nel nuovo anno ed in ogni settore, che sia lavoro o privato, la vostra strada sarà sgombra, starà a voi percorrerla come più vi piace.

Leone.

Il 2024 non inizia come vorreste, d’altra parte Giove ed Urano sono ancora dissonanti, il primo fino al 25 maggio, poi via libera! I cambiamenti avuti nel lavoro e nel privato vi hanno costretto a revisionare la quotidianità e a darvi da fare di più e magari guadagnare meno o avere meno libertà di azione, in ogni caso siete stati ostacolati e le spese sono state tante. In genere non vi siete sentiti apprezzati ed inizierete l’anno nuovo non proprio soddisfatti. Il 2024 sarà per voi diviso in due parti, la prima sarà volta alla riflessione e la seconda all’azione. Quando ci si trova al centro di un periodo nero, si è costretti a tirare fuori tutte le qualità ed agire.

Vergine.

Chi nello scorso anno ha avuto la capacità di svecchiare la propria immagine e quella dell’attività lavorativa, riceverà da Giove gli onori dovuti, a dire il vero qualche nativo nella stagione estiva ha già ricevuto un incarico di lavoro, altri lo stanno aspettando ma non dovranno attendere a lungo, perché Giove sarà propizio fino al 25 maggio.

Infatti il 2024 può essere l’anno in cui si possono concretizzare progetti, viaggiare o trasferirsi altrove, iniziare un nuovo percorso professionale o un corso di studi, mettersi alla prova in qualcosa di nuovo. Chi però negli anni passati ha imboccato scorciatoie pericolose, potrà scontrarsi con una dura realtà.

Bilancia, Scorpione, Sagittario.

Bilancia.

Il 2024 è l’anno giusto per dire a gran voce ciò che non vi sta più bene e costruire di conseguenza. Le occasioni per progredire di certo non vi mancheranno, specie da giugno in avanti, ma dovrete essere accorti perché alcuni colleghi o collaboratori non brilleranno per lealtà. Molti Bilancia troveranno la forza di cambiare percorso lavorativo e non rinnovare il contratto in scadenza, altri saranno costretti da questioni esterne ad interrompere una collaborazione. La primavera può essere la stagione della rivelazione. In genere i Bilancia sono stanchi del solito tran tran o di essere usati, perciò, grazie al coraggio ritrovato, inizieranno da capo un nuovo percorso di lavoro.

Scorpione.

Nei primi cinque mesi del 2024 porterete avanti quanto avrete iniziato alla fine dello scorso anno. Dovrete capire se le scelte fatte potranno essere produttive o no. Il 2024 è per lo Scorpione un anno transitorio, una sorta di prova delle scelte o decisioni prese riguardanti la chiusura di rapporti che non portano più a nulla. Le finanze andranno gestite meglio e dovrete avere un po’ di pazienza se i guadagni non saranno soddisfacenti ed il successo tarderà ad arrivare, specie se tra novembre e dicembre avrete cambiato posto di lavoro o azienda. Non mancheranno discussioni e tagli, discuterete con soci o collaboratori. Il fatto è che Giove sarà opposto fino al 25 maggio e ciò può ritardare le soluzioni e non favorire le entrate di denaro.

Sagittario.

Saturno in questo nuovo anno continuerà a percorrere il segno dei Pesci, tenendovi ancora col fiato sospeso per tutto il 2024, specie nella sfera familiare e casalinga, interessando anche i rapporti con i genitori ed i parenti stretti. Dovrete prendervi cura di loro, soprattutto se sono avanti con gli anni. C’è chi si sposerà o conviverà e questo significa la ricerca di una casa da affittare o acquistare, quindi le spese saranno forti. Le coppie che si amano saranno provate dalle tante spese e da un evento familiare o casalingo. Occorrerà misura ed equilibrio anche nella cura della propria salute. Chi si è separato sarà alla ricerca di una abitazione, qualcuno lotterà ancora con l’ex per la separazione dei beni.

Ada Alberti, Capricorno, Acquario, Pesci.

Capricorno.

Saturno con Nettuno in Pesci, Giove con Urano in Toro, il primo fino al 25 maggio, Plutone lascerà il vostro segno in modo definitivo il 19 novembre, si può affermare che il cielo sarà dalla vostra parte. Desiderate un lavoro, far carriera o una promozione? Sarete accontentati. Particolarmente attivi, determinati e concreti sin dal 4 gennaio per l’ingresso di Marte nel vostro segno, lotterete per portare avanti ideali e progetti anche nel privato, perché il Trigono che il pianeta della passione e dell’Eros formerà con Urano e Giove, farà aumentare i bollori e rivivere passioni capaci di trasformarsi in amore. Pertanto sì, potrete incontrare la persona giusta, starà a voi decidere se proseguire soli o in due. Vi attendono nuove conoscenze e nuovi amori.

Acquario.

Nel 2023 in cielo è arrivata qualche nuvola di troppo, anche se alcuni problemi, specie personali, si trascinano dal 2019, cioè da quando Urano ha iniziato a transitare nel segno a voi dissonante del Toro e la vita privata ha preso il sopravvento: eventi in famiglia o relativi alla casa per questioni finanziarie o legali oppure per la salute di un parente, qualche Acquario ha cambiato abitazione o attività lavorativa. In genere è stata dura destreggiarsi tra le responsabilità della famiglia e quelle del lavoro. Vi si augura che tali impegni non abbiano incrinato il rapporto col partner. È infatti fondamentale leggere anche l’oroscopo dell’ascendente, perché oltre a farvi apprendere maggiori informazioni su di voi, delinea meglio l’interpretazione del vostro quadro astrale.

Pesci.

Cercherete di rendere più solido ciò per cui avete lottato nello scorso anno, soprattutto nella sua seconda metà. Ricordiamo che in ottobre avete avuto le idee più chiare su quanto desiderate ottenere nel 2024. Per concretizzare idee e progetti vi impegnerete molto sin da gennaio e farete bene perché Giove sarà dalla vostra parte fino al 25 maggio, perciò sarebbe auspicabile provare ad ottenere un contratto di lavoro o per una collaborazione lavorativa entro tale periodo, meglio se entro il mese del vostro compleanno, per vivere con meno ansie i mesi che verranno in cui Giove sarà dissonante, ovvero più avaro.