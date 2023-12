Fiordaliso: “A Vittorio piace Federico. Fluido? Sì e no”

La s3ssualità di Vittorio Menozzi è di nuovo stata argomento di discussione all’interno della Casa del Grande Fratello dato che, durante una chiacchiera con Marco Maddaloni, Fiordaliso ha dato per scontato che a lui piaccia Federico Massaro.

“A Vittorio piace Federico e a Greta piace Vittorio. Però a Vittorio piace anche Greta. Ma anche a Federico piace Greta però a Greta piace più Vittorio”.

Confuso dalla teoria, Marco Maddaloni ha risposto: “Ah, Vittorio diciamo che è fluido“, ottenendo come risposta da Fiordaliso: “Fluido? Sì.. No, diciamo che lui non lo ha ancora provato, non lo sa, ma per lui non è un problema“.

Che Vittorio Menozzi possa in qualche modo essere attratto anche dai maschi è un pensiero molto diffuso in quella Casa, la stessa Beatrice Luzzi – con cui il modello ha un bel rapporto – glielo ha chiesto ottenendo però come risposta: “Se lo sono? Sei fuori strada mi dispiace. Se lo fossi non avrei problemi a dirlo“.

Nel dubbio, stanotte Menozzi ha chiesto a Massaro di dividere con lui una banana con del burro di arachidi spalmato sopra e lo ha addirittura imboccato con la sua stessa forchetta, alimentando così la ship Vittorico.

Quando Alfonso Signorini in diretta ha chiesto un po’ di spiegazioni in merito al loro rapporto, Vittorio ha definito Federico un “brother” importante, nonostante lo conosca da letteralmente una settimana. E nella notte glielo ha pure confidato: “Che bello che sei entrato, sei un pazzo di casa. Hai l’anellino da bro-love, sembra poco ma sei importante fra. Io sono un’anima molto libera, mi piace viaggiare e fare tante cose. La routine mi fa soffrire“. Oggi invece Vittorio ha fatto bere dal suo bicchiere Federico che lo ha chiamato “amore”.