Cosa significa…? Le curiosità più strane che gli italiani hanno cercato su Google

Dimmi cosa cerchi su Google e ti dirò chi sei. Se Sinner, Costanzo, Berlusconi ed Elodie sono state fra le persone più cercate online nel 2023, la parola “lutto nazionale”, “transgender” e “implosione” sono state le curiosità che sono state più googlate con la domanda “cosa significa?“.

Al primo posto delle ricerche degli italiani su Google nel 2023 c’è infatti la domanda: “Cosa significa lutto nazionale?” e questo la dice lunga sul nostro livello di scolarizzazione.

Al secondo posto c’è “cosa significa transgender?“, seguito da una parola che teoricamente dovrebbe essere pure semplice, ovvero “implosione“. Al quarto posto c’è “apayinye” una parola inventata dai tiktokers da dire a chi risponde “eh?“. Ai miei tempi da millennials si diceva “puppa“.



Le altre parole cercate sono: “Noos” (ovvero il titolo del nuovo programma di Alberto Angela), “Papa Emerito” in seguito alla morte di Papa Benedetto lo scorso dicembre, “Sinologa”, “Aschenazita”, “Armocromista” e “S3xting”.

Cosa significa…?

1) Lutto nazionale

2) Transgender

3) Implosione

4) Apayinye

5) Noos

6) Papa Emerito

7) Sinologa

8) Aschenazita

9) Armocromista

10) S3xting

Curiose anche le ricerche sulle ricette: fra i tanti piatti che gli italiano hanno cercato come cucinare ci sono le sise delle monache (?) che sarebbe un dolce abruzzese e i calzagatti (?) che sarebbe un piatto tipico della cucina modenese.

Come si cucina…?

1) Lenticchie

2) Bigoli

3) Scammaro

4) Gnocchi di zucca senza patate

5) Valdostana

6) Sise delle monache

7) Frappé

8) Crema caffè

9) Calzagatti

10) Pesto genovese

Ci sono stati poi i “Perché?” ovvero le domande a cui nessuno ha saputo darsi una risposta.

Perché…?

1) La guerra in Israele e Gaza

2) Iacchetti conduce da casa

3) Si festeggia il Ferragosto

4) Fazio lascia la Rai

5) Edoardo è stato squalificato

6) Osimhen porta la mascherina

7) La Juve ha perso 15 punti

8) Si festeggia l’8 marzo

9) Non c’è Teo Mammucari

10) È morto Maurizio Costanzo

E soprattutto “Come vestirsi?” perché l’apparenza è importante.

Come vestirsi…?

1) A carnevale

2) A un matrimonio con pantaloni

3) Per una comunione da invitata

4) A un funerale

5) A un funerale estivo

6) Con 13 gradi

7) In gravidanza

8) A 50 anni

9) In discoteca

10) A un matrimonio a maggio