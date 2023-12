Provocazione a Federico: “Se amo le donne? Mi interessano le persone”

Fuori e dentro la casa del Grande Fratello qualcuno ha azzardato l’ipotesi che Federico e Vittorio potrebbero diventare più che amici (anche se nessuno dei due ha mai fatto coming out). Fiordaliso ieri senza farsi troppi problemi ha dichiarato che secondo lei Menozzi ha una cotta per Massaro. Perla invece ha lanciato una provocazione a Federico e gli ha chiesto direttamente se gli piacciono anche le donne.

La provocazione di Perla: “Ma a te piacciono anche le donne?”

La Vatriero ha domandato al nuovo arrivato se gli interessano anche le donne, magari anche quelle più mature e lui ha risposto in maniera abbastanza vaga, per poi aggiungere che gli piacciono anche le ragazze più grandi: “Se mi interessano pure le donne? A me interessano tutte le persone. Non mi faccio gli harem io… Se mi piacciono le donne più grandi? Sì certo anche le donne più mature“.

Sui social qualcuno ha esultato quando Federico – rispondendo alla provocazione di Perla – ha detto di essere interessato a ‘tutte le persone’, ma va detto che poco dopo ha ribadito (nuovamente) di aver baciato solo un ragazzo e di averlo fatto per recitazione.

Federico e il suo interesse per Anita: “Ho notato che è un po’ chiusa”.