Elodie dopo Gino Paoli triggera anche Don Backy che scivola in una battutaccia

A distanza di un mese dal commento dell’89enne Gino Paoli, Elodie ha triggerato anche l’84enne Don Backy che, ospite da Caterina Balivo a La Volta Buona, si è lasciato andare a una battutaccia nei suoi confronti. L’argomento? Sempre lo stesso: i pochi vestiti addosso.

Gino Paoli: “Emergono cantanti che mostrano il C”, Elodie gli risponde per le rime https://t.co/MuethIlCep — BICCY.IT (@BITCHYFit) December 15, 2023

Durante l’intervista Caterina Balivo ha chiesto a Don Backy se preferisse Blanco o Elodie mostrandogli due loro esibizioni: L’Isola delle Rose e American Woman, entrambe fatte sul palco del Festival di Sanremo. E, in riferimento proprio all’esibizione di lei, il cantante ha chiesto:

“Ma le avrà avute le mutandine lì? Fatti suoi? No, fatti di tutti, visto e considerato che ha fatto qualche apparizione anche senza chiedevo se anche lì aveva fatto lo stesso o meno. Ma poi quello era il Festival di Sanremo? Lei in che lingua cantava? La canzone italiana deve essere… Ah, era una cover?”.

Sollecitato dalla Balivo, Don Backy ha poi concluso: “Fra Elodie e Blanco, comunque, butto giù tutti e due. Se me lo chiedi ti rispondo così. Dico che le canzoni dovrebbero avere un barlume di messaggio che può insegnare ai ragazzi qualcosa. Non soltanto il superfluo!“. Infine, messo alle strette, ha salvato lei “Ma solo per il genere“.

Ed è subito:

Mi vorrebbero vestire, mi vorrebbero coprire

Ma sono qui per provocare

Per dare un po’ di magia A certa gente con le idee confuse

Non farò le scuse

Siete più belli con le bocche chiuse!