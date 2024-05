tutti i metodi efficaci per allontanare le formiche

Una delle piaghe della stagione estiva inizia a riaffacciarsi nelle nostre case, stiamo parlando delle formiche, uno degli insetti meno desiderati ma che svolge un ruolo importante nell’ecosistema.

Insieme a vespe, mosche, zanzare e scarafaggi, le formiche con i primi caldi iniziano a spopolare, approfittando di ogni fessura e creandone addirittura di nuove pur di entrare nelle abitazioni, per combatterle però non serve avere il pugno di ferro, i veleni solitamente usati contro questi animali sono infatti pericolosissimi non solo per l’ambiente, in quanto in grado di uccidere un ampio spettro di insetti, ma anche per i nostri animali domestici che inalando le polveri velenose possono scappare in grossi problemi. Come fare dunque ad unire il rispetto dell’ambiente all’armonia di una casa libera dagli insetti?

Combatti le formiche in modo green, puoi tenerle lontane senza nuocere all’ambiente così non correrai più rischi inutili

A chiunque sarà capitato di lasciare anche solo per un momento qualche briciola di cibo o zucchero in giro, e di ritrovarsi invaso dalle formiche dopo un brevissimo lasso di tempo. Questi animali con la bella stagione iniziano la loro opera di foraggiamento instancabile e la nostra casa è sempre uno dei luoghi migliori dove reperire risorse. La loro invasività è un elemento davvero disturbante ma, seppur far scorrazzare liberamente questi insetti per casa non è la soluzione migliore, nemmeno ucciderli lo è, in quanto anche questi animali sono parte fondamentale del nostro ecosistema.

Tutto ciò che dovremmo limitarci a fare è dunque allontanare le formiche da casa nostra e per farlo le soluzioni non mancano. Il primo segreto resta ovviamente quello di non dare incentivi a questo esercito instancabile, evitare di lasciare residui di cibo in giro in questo periodo sarà quindi fondamentale, già questa attenzione può bastare a non farci vedere più formiche in giro, ma unire anche altre accortezze vi garantirà il risultato migliore.

Per evitare che gli insetti arrivino in casa bisognerà anche fare attenzione ai bordi della nostra abitazione, ogni crepa, seppur minuscola, può divenire un corridoio perfetto per milioni di formiche, con un po’ di stucco la questione può però essere risolta. Infine, sempre nell’ambito della pulizia, esistono alcuni prodotti che vale la pena di provare, tra questi il migliore sembra essere l’aceto.

Preparare una soluzione con aceto, limone, acqua e menta ed utilizzarla per pulire il piano cucina, o per spruzzare le mura intorno la casa, creerà una barriera utile non solo contro le formiche, che disturbate dagli odori di queste sostanze non riusciranno a comunicare con le loro compagne attraverso le scie di feromoni, quindi non potranno segnalare la presenza di eventuali cibarie in casa vostra e promuovere l’invasione.

Anche altri insetti come mosche, scarafaggi e zanzare sono però disturbato da questo odori, pulire i davanzali del finestre e gli usci, ma anche i nostri pavimenti con questo mix perfetto di elementi naturali vi regalerà quindi un’estate libera da ogni disturbo da parte di insetti, spendendo poco e niente ma soprattutto salvaguardando l’ecosistema e la salute dei vostri animali domestici.