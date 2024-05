Compleanno disastroso per la Marini: vip che hanno dato buca e imbucati

In questi giorni c’è stata una ricorrenza stellare, visto che la nostra amata Valeria Marini ha compiuto gli anni. Durante la puntata del 14 maggio de La Vita in Diretta, Alberto Matano ha fatto una sorpresa a Valery: “Oggi è un giorno davvero speciale. Sapete come mai? Perché la nostra superstar oggi compie gli anni. Non potevamo non festeggiarla e infatti abbiamo anche dei fiori“. Ma se la sorpresa su Rai Uno è stata stellare, lo è stato un po’ meno il compleanno che la Marini ha organizzato in centro a Roma.

Le maggiori testate italiane parlano infatti di “festa disastrosa”, “party con molti intoppi”, ma anche di persone imbucate e di vip che dovevano esserci e che alla fine hanno dato buca. Una cosa però è certa, l’evento è stato decisamente affollato, visto che le tre salette affittate dovevano ospitare 90 persone e ne sono arrivate più di 200.

Ma chi sono gli amici di Queen V che non si sono presentati? Secondo Il Fatto Quotidiano sarebbero: Pamela Prati, Beppe Convertini, Alberto Matano, Alba Parietti, Anna Falchi e Giucas Casella. La Marini però ha potuto contare su Federico Fashion Style, Maria Monsè, Manuela Arcuri, Miriana Trevisan, Manila Nazzaro, Monica Setta, Rocco Casalino, Sara Tommasi e addirittura Francesca Cipriani (le due in passato non sono sempre state bff).

Nonostante gli intoppi, Valeria circondata dai suoi amici ha spento ** candeline…



Valeria Marini, alla sua festa di compleanno tutti in rosso

Al link il video completo: https://t.co/wfO6KNSPKm #Striscialanotizia #EnricoLucci @ValeriaMariniVM pic.twitter.com/VZ1HCenfs3 — Striscia la notizia (@Striscia) May 16, 2024

Compleanno non proprio stellare di Valeria Marini: che cosa è successo, il resoconto di Dagospia.

“Che disastro, Valeria Marini cara! Manco un’ingenua e pasticciona Bridget Jones sarebbe riuscita a fare tanto, far floppare una festa che sulla carta doveva essere stellare! Lei stessa se ne è resa conto, tanto da borbottare stizzita andandosene: “Non ho nemmeno mangiato niente! Il peggior compleanno della mia vita!”. Orde impazzite di paparazzi veri e pseudo paparazzi urlanti di tutte le età che le foto se le sbattono in faccia se non le mettono in mostra sui social, non avendo né agenzie né collaborazioni con giornali e siti, alcuni molto arroganti e maleducati che girano la sera solo per scroccare qualcosa da mettere nello stomaco; presunte giornaliste mai viste in giro che insistono di essere state invitate, imbucate storiche imbellettate che vivono per rovinare i selfie degli altri infilandosi in mezzo a brutto muso appena vedono un telefonino che scatta o un flash. Due temibili e altissimi buttafuori rimbalzavano all’ingresso chiunque non fosse nella lista di Lauretti, che non ne poteva più di spiegare a destra e a manca che non si poteva salire perché non c’erano più posti né spazio vitale, tanto che per tenere buoni e calmi paparazzi e imbucati ha approntato un buffet in una saletta esterna e ha cominciato a distribuire gadget come sigarette elettroniche, portachiavi e buoni per trattamenti di bellezza”.

Come avete osato rovinare il party di Queen Valery?!