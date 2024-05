Rossella Erra contattata per partecipare ad un reality: la sua decisione

Negli ultimi sei anni abbiamo visto Rossella Erra a Vieni da Me, Detto Fatto, Il Cantante Mascherato, Domenica In, La Volta Buona, La Vita In Diretta, Bella Ma e soprattutto a Ballando con le Stelle, ma di recente anche Mediset si è fatta avanti. La regina del tesoretto infatti è stata contattata per partecipare ad un noto reality di Canale 5.

Lo scorso gennaio hanno iniziato a circolare dei rumor secondo i quali il popolare volto di Rai Uno sarebbe stato tra i possibili naufraghi de L’Isola dei Famosi. Le voci erano fondate, perché Rossella Erra ha confermato di essere stata contattata: “Se è vero che mi hanno cercata per partecipare? Sì, diciamo che c’è stato un contatto. – si legge su Tv Blog – Mi hanno detto che sarebbero interessati. Cosa ho deciso? Per il momento è presto, è un po’ prematuro parlarne. Sono una fan di questi programmi, li ho sempre seguiti e anche commentati con piacere. Quindi essere presa in considerazione è bello ed è anche un onore. Certo che prima di prendere qualsiasi decisione dovrò fare delle riflessioni, perché sono molto legata all’azienda, a Giancarlo De Andreis e Milly Carlucci. Certe scelte non si prendono così di getto, ma posso dire che mi fa piacere essere stata contattata. Dopo il Festival di Sanremo ci penserò e prenderò una decisione“.

Rossella Erra è stata contattata dalla produzione dell’Isola dei Famosi per diventarne una concorrente.🚨 La tribuna del popolo di #BallandoConLeStelle lo conferma a TvBlog aggiungendo che “le piacerebbe e ci penserà dopo Sanremo”🏝️ #Isola #GrandeFratello pic.twitter.com/J3jfit9W17 — adoroivipponi✏️ (@adoroivipponi) January 20, 2024

Rossella Erra e la decisione su L’Isola dei Famosi.

Purtroppo la nota opinionista ha preferito non partire per l’Honduras ed ha spiegato i motivi al settimanale Mio: “Non ho nessun pregiudizio verso L’Isola dei Famosi, Mediaset e nemmeno sulla conduttrice, Valdimir Luxuria. Se non ho accettato è anche perché sono molto legata alla Rai e mi sembrerebbe quasi un tradimento. Ho un senso di gratitudine nei confronti di Milly Carlucci. Una mia futura partecipazione al programma? Chi vivrà vedrà“.

Certamente la custode del tesoretto avrebbe portato una ventata di colore a L’Isola (e quest’anno ce ne sarebbe stato bisogno), ma dopo il no a Mediaset, sarebbe interessante vederla scendere in pista a Ballando come concorrente (un anticipo l’abbiamo già avuto quando ha fatto la ballerina per una notte). Milly ci farà un pensierino?