C’è anche Michelle Hunziker fra le candidate conduttrici dell’Eurovision 2025 in Svizzera

C’è anche la “nostra” Michelle Hunziker fra le papabili conduttrici della prossima edizione dell’Eurovision Song Contest che si terrà, come da prassi, in Svizzera. Al momento non è ancora stata scelta la città (Zurigo? Ginevra?), l’unica certezza è che sì terrà lì come da regolamento, dato che a vincere l’ultima edizione è statə Nemo con il brano The Code.

A fare il nome di Michelle Hunziker è stato il sito TagesAnzeiger che ha inserito vari papabili candidati spiegandone i pro e i contro.

NON Michelle Hunziker seriamente candidata dalla tv svizzera alla conduzione di #Eurovision2025. 🙊🙊🙊https://t.co/p2hy3nwx2r — GigiGx (@GigiGx) May 16, 2024

Di Michelle Hunziker ha scritto che i vantaggi sarebbero: “nota al pubblico internazionale grazie a Wetten Dass? e al suo lavoro per la televisione italiana” e questo è un bene perché “l’internazionalità è benvenuta all’Eurovision Song Contest“. Un aspetto scelto anche dalla Svezia quando ha chiamato a condurre Malin Akerman, nota attrice internazionale. Infine “poiché l’Eurovision Song Contest è già sufficientemente rigido nella sua drammaturgia, l’atteggiamento sicuro di sé della Hunziker non può che essere positivo per l’evento“. L’unico contro sarebbe che la conduttrice soffre un po’ dello stigma della tv “vecchia scuola”, qualunque cosa voglia dire.

Nata in Svizzera e perfettamente bilingue, Michelle Hunziker è una conduttrice televisiva che si alterna senza problemi fra Italia e Germania. Lo scorso anno ha partecipato anche come concorrente alla versione tedesca di LOL.