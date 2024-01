Ariana Grande: il nuovo singolo Yes, And? è ispirato a Vogue di Madonna

Ariana Grande qualche giorno fa ha annunciato l’arrivo di un nuovo singolo che uscirà domani, venerdì 12 gennaio.

Un ritorno attesissimo (il suo ultimo album è stato pubblicato nel 2020) che ha tutte le premesse per essere una hit. In primis perché i produttori sono lei, Ilya e Max Martin (quest’ultimo artefice di moltissime hit di Britney Spears, Katy Perry, Kesha e Taylor Swift); poi perché il titolo è iconico come lo era ai tempi l’altro suo singolo Thank U, Next (ovvero: “grazie, il prossimo”) e infine perché il brano è palesemente ispirato a Vogue di Madonna.

Yes, And? che a me piace tradurre come “Sì, mbé?” secondo quanto trapelato da un insider durerà 3 minuti e 35 secondi e ricalcherà – attraverso un programma Audacity – Vogue di Madonna.

Ariana Grande è una grande fan di Madonna (è stata pure ospite del suo tour) e durante l’Honeymoon World Tour l’ha celebrata cantando la cover di Vogue che ora ritrova in Yes, And?. Le due, infine, hanno collaborato per il video di God Is A Woman. NON VEDO L’ORA!





Ariana Grande e Madonna, il duetto mancato

E pensare che nel 2016 il portale DrownedMadonna aveva riportato una rumor che vedeva la Ciccone collaborare con la Grande. “Madonna adora Ariana e la sua spumeggiante personalità. Dopo aver trascorso del tempo insieme alla raccolta di fondi per il Malawi, hanno parlato di una collaborazione. Madonna le ha detto che sta cercando un grande canzone di successo da lanciare nel nuovo anno. La regina del pop però vuole includere anche Britney. Pensate a “Bang Bang”, ecco Madonna vuole una hit ancora più grande”. Questo però non è mai accaduto.