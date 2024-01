È morto Michael Stein, uno dei ballerini di Britney: “Lasci un vuoto enorme”

I fan di Britney Spears negli anni hanno imparato a conoscere tutti i suoi ballerini, soprattutto quelli che hanno accompagnato la popstar per più tempo ed è il caso di Michael Stein. Purtroppo oggi una delle migliori amiche del ballerino ha annunciato la sua scomparsa e lo stesso ha fatto il fratello di Michael: “Siamo devastati da questa scomparsa improvvisa“. Stein è morto all’età di 33 anni.

“Non sono sicura di riuscire a trovare le parole perfette per riassumere ciò che Michael significava per me. Mentre le lacrime mi rigano il viso, tutto quello a cui riesco a pensare è il vuoto incredibilmente enorme che è rimasto in tutti noi sapendo che lui è morto.

Oltre dieci anni di avventure, risate, amore e corse verso i nostri sogni a Los Angeles. Ha potuto viaggiare per il mondo facendo ciò che amava; ballare, fare coreografie, creare, filmare, seguire le persone che adorava e che ammirava… e so che ne ha amato ogni minuto.

Era il mio migliore amico, ed è sempre stata la prima persona a darmi quella spinta in più di coraggio e fiducia in me stessa quando ne avevo bisogno. E per coloro che gli erano più vicini, era brutalmente onesto, anche quando non volevamo sentirlo. Un vero amico.

Sarò per sempre grata per tutto questo. Con tutti i momenti belli, ovviamente ci sono stati momenti difficili, ma non ha mai perso la sua passione per la danza o la sua dedizione. Questo è ciò di cui è sempre stato sicuro e ciò che ho ammirato più di tutto.

Michael, in tuo onore, prometto di non arrendermi mai, di continuare a lottare per il sogno e di continuare a vivere per i momenti migliori della vita. Oggi è il tuo giorno. Oggi ti celebriamo. Buon compleanno”.