WIIT, assembra approva bilancio 2023 e nomine

– L’Assemblea di WIIT, riunitasi in data odierna, ha approvato tutti i punti posti all’ordine del giorno, ed il Consiglio di Amministrazione, riunitosi a valle della predetta Assemblea, ha deliberato in ordine al conferimento dei poteri e delle deleghe e alla nomina dei membri dei comitati endoconsiliari.

L’Assemblea ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, che presenta un utile di esercizio di 6.363.140 euro, e la destinazione dell’intero risultato di esercizio a titolo di dividendo, pari a Euro 0,30 lordi per ogni azione in circolazione, con data di stacco il 20 maggio 2024 ex date e record date il 21 maggio 2024.

L’Assemblea ha provveduto alla nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024- 2026 e ha stabilito in 9 il numero dei componenti. Risultano eletti quali componenti del Consiglio di Amministrazione: Enrico Giacomelli, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione; Alessandro Cozzi; Francesco Baroncelli; Enrico Rampin; Chiara Grossi; Annamaria Di Ruscio; Emanuela Teresa Basso Petrino; Nathalie Brazzelli; Santino Saguto. I consiglieri Enrico Giacomelli, Annamaria Di Ruscio, Emanuela Teresa Basso Petrino, Nathalie Brazzelli e Santino Saguto hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza

Tutti gli amministratori, ad eccezione del consigliere Santino Saguto, sono stati tratti dalla lista presentata da parte del socio WIIT Fin, titolare di 15.470.292 azioni ordinarie della Società, pari al 55,21% circa del capitale sociale, la quale ha ricevuto voti favorevoli pari al 70,1% del totale dei diritti di voto e al 89,3% del totale dei diritti di voto presenti, mentre il consigliere Santino Saguto è stato tratto dalla lista presentata da parte di fondi azionisti, titolari, complessivamente, di 1.131.977 azioni ordinarie della Società, pari al 4,04% circa del capitale sociale di WIIT Fondi Azionisti, la quale ha ricevuto voti favorevoli pari al 8,4% del totale dei diritti di voto e al 10,7% del totale dei diritti di voto presenti.

L’Assemblea ha provveduto alla nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2024-2026. Risultano eletti quali componenti del Collegio Sindacale: Vieri Chimenti, quale sindaco effettivo e presidente del Collegio Sindacale; Paolo Ripamonti; quale sindaco effettivo; Chiara Olliveri Siccardi, quale sindaco effettivo; Igor Parisi, quale sindaco supplente; Cristina Chiantia, quale sindaco supplente.

I sindaci Paolo Ripamonti, Chiara Olliveri Siccardi e Igor Parisi sono stati tratti dalla lista presentata da parte di WIIT Fin, la quale ha ricevuto voti favorevoli pari al 70,1% del totale dei diritti di voto e al 89,3% del totale dei diritti di voto presenti, mentre i sindaci Vieri Chimenti e Cristina Chiantia sono stati tratti dalla lista presentata da parte dei Fondi Azionisti, la quale ha ricevuto voti favorevoli pari al 8,4% del totale dei diritti di voto e al 10,7% del totale dei diritti di voto presenti.

L’Assemblea ha approvato un piano di incentivazione monetaria di lungo periodo denominato “Piano di Incentivazione monetaria 2024-2026”, nella parte in cui è basato anche sull’andamento del titolo WIIT il “Piano LTI”.

Approvata anche una proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, da realizzare nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile.

