d’Urso, Clerici: quello che è successo a Pomeriggio 5 nel 2011

Antonella Clerici nel 2011 ha scoperto di essere stata tradita dal compagno e padre di sua figlia Eddy Martens e Barbara d’Urso ha affrontato il caso anche nel suo Pomeriggio 5. Le foto del presunto tradimento furono pubblicate dal settimanale Chi.

Come riporta un virgolettato d’archivio di TvBlog, Barbara d’Urso nel dare la notizia usò queste parole:

“Oggi non è una giornata molto felice per lei. Parliamo di una grandissima storia d’amore. Antonella ha amato moltissimo quest’uomo, ha deciso di fare con lui una bambina. Diciamo che so cosa si prova, ha comprato Chi e ha visto alcune foto che mai avrebbe voluto vedere”.

Annunciando poi che da lì a pochi giorni avrebbe avuto una dichiarazione da parte di questa presunta amante paparazzata con Eddy Martens. Era il 9 marzo del 2011. Tre mesi dopo, a maggio, ospite da Paolo Bonolis a Il Senso Della Vita, Antonella Clerici parlò così di Barbara d’Urso.

d’Urso, Clerici: quello che disse Antonella di Barbara

“Non ci conosciamo bene. Io la conosco di vista, non abbiamo rapporti amicali. Io ho avuto un problema di gossip col mio compagno e questo tema giustamente doveva essere trattato dai giornali. Tutte le mie colleghe, amiche e anche meno amiche, hanno fatto in modo di rendermi la pillola meno amara e l’ho apprezzato molto. Hanno tolto il giornale dalla rassegna stampa o non ne hanno parlato affatto. Lei ne ha parlato, ma non è tanto questo. Non mi è piaciuto quello che è stato detto dopo. Parlare di un presunto tradimento va bene, è una notizia, ma dare per scontato che esiste un’amante e che tu possa intervistarlo mi ha ferito, io non l’avrei mai fatto. Senza rancore. Ognuno ha il suo modo di pensare e di intendere il suo senso della vita. Il mio evidentemente è diverso”.

d’Urso, Clerici: quello che disse Barbara di Antonella

‘È stata una cosa bizzarra quella che è accaduta a Pomeriggio Cinque. Noi lavoriamo sotto la testata giornalistica Videonews, ci occupiamo di cronaca: nera, rosa, di spettacolo, gossip e da tre anni facciamo servizi partendo proprio dalle copertine che nascono sui settimanali, Chi in primis ma anche gli altri. In passato ci siamo occupati dei tradimenti di Patrizia Pellegrino, Michelle Hunziker e recentemente anche di quello di Ambra Angiolini. Realizziamo dei servizi giornalistici sull’argomento ed è quello che è accaduto con Antonella Clerici. Infatti, a questo proposito, ho preceduto il servizio dicendo proprio che la stessa situazione l’avevo subita io. Una mattina mi sono svegliata e su Chi ho visto mio marito che si baciava con un’altra. Antonella è troppo intelligente per riferirsi a me quando parla di sciacalli’.

A distanza di 13 anni che sia arrivato il momento di fare pace?