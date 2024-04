Antonella Clerici a Belve: “Ho quasi menato una mia collega”, poi parla di Elisa Isoardi

Antonella Clerici a Belve è stata davvero una belva. Ha parlato delle corna, del sugo-gate rivelando chi è il cantante che avrebbe detto che puzzava di sugo e che ha sofferto per un servizio di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5. Ha infine speso parole per Elisa Isoardi che ha condotto dopo di lei La Prova Del Cuoco e infine ha confessato di aver quasi menato una sua collega.

“Finito il Festival di Sanremo avrei potuto chiedere la luna, ma io non ho chiesto una lira di aumento ma ho chiesto di tornare a La Prova del Cuoco, che mi era stata tolta perché ero incinta. Mi hanno sostituita perché ero incinta, ma mi aspettavo che mi dicessero ‘hai avuto la bambina, riprenditi il posto’. Ma non avevano fatto i conti con il pubblico. Il pubblico lì ha fatto quasi una rivolta. Il mio posto lo ha preso Elisa Isoardi ma non c’entra niente lei. Lei ha fatto bene a prendere il programma, ha approfittato del momento, non c’entra niente. Quando ho ripreso La Prova Del Cuoco è stata per me una rivalsa. Me l’hanno tolta in modo sgarbato”.