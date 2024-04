Ligabue, lo sfogo della Clerici: “Lui avrebbe detto che puzzo di sugo”

Un anno fa Antonella Clerici ha difeso pubblicamente Benedetta Rossi, vittima di offese sui social e nel farlo si è anche lasciata andare ad uno sfogo molto particolare. La conduttrice in diretta a È Sempre Mezzogiorno ha rivelato che nel 2010 quando era al timone del Festival di Sanremo (quello vinto da Valerio Scanu), un famoso cantante si sarebbe rifiutato di partecipare: “Quando ho fatto Sanremo nessuno lo voleva fare con me. Poi c’è stato un artista che ha detto che non sarebbe venuto perché sapevo di sugo“. Dopo la confessione della Clerici sui social è scattato il toto nomi, sono stati fatti nomi di diversi cantanti, ma a quanto pare nessuno c’ha azzeccato perché Antonella parlava di Ligabue.

Oggi Antonella Clerici è stata ospite di Francesca Fagnani a Belve e tra le tante cose ha finalmente fatto il nome del cantante che avrebbe detto che puzza di sugo. La presentatrice ha specificato che questa cosa le è stata riferita da una persona a lei vicina e che se è vera allora gradirebbe delle scuse da parte del cantante rock.

“Ok, le dico tutto, anche di chi si tratta. Sì è successo durante il mio Festival di Sanremo. L’ho detto una volta in diretta. Voglio specificare che questa cosa mi è stata riferita, non è che questa persona mi ha affrontato in faccia e mi ha detto che sapevo di sugo. A questo punto dico che se non è vero chiederò scusa io, se invece è vero dovrei ricevere delle scuse. Si tratta di Ligabue. Eppure io l’ho sempre adorato. Sognavo di averlo nel mio Sanremo e di andare via all fine insieme a lui in moto. Invece è andata così, è stata una delusione perché lo facevo più ruspante”.