Diventa un Vlogger di successo con RØDE VideoMic GO a soli 70 euro!

RØDE VideoMic GO Microfono Shotgun Leggero On-camera è il particolare che ti manca per diventare il top dei Vlogger. Lo posizioni sulla tua fotocamera o videocamera per registrazioni top. I tuoi followers sentiranno la differenza e ne acquisirai di nuovi. Oggi puoi pagarlo solo 70 euro, sfruttando lo sconto dell'11% sul prezzo di listino.

Parliamo di un microfono compatto e leggero con soli 73g, che offre un audio chiaro, diretto e nitido con incredibile facilità d'uso.

L’area di ripresa stretta si concentra direttamente davanti al microfono e riduce altri suoni circostanti, garantendo che il soggetto sia isolato dal rumore di fondo distraente. Quindi ti ascolteranno chiaramente anche in mezzo a una folla assordante, il traffico cittadino, il fischio degli uccelli, il rumore impetuoso del mare o di una cascata.

Facile da usare. Nessun interruttore o impostazione complicata, alimentato dall’ingresso microfono esterno della tua telecamera, non richiede batterie per funzionare. Quindi ciò significa che non dovrai ricordarti ogni volta di caricarlo né dovrai spendere soldi per comprare le batterie.

Costruzione resistente in ABS rinforzato caratterizzata dal praticamente indistruttibile supporto Rycote Lyre, può resistere alle difficoltà delle riprese in movimento con facilità. Che non verranno mosse o poco chiare.

Massima compatibilità, visto che vanta un’uscita praticamente standard. Ovvero l’uscita TRS da 3,5 mm è compatibile con praticamente tutti gli ingressi microfonici delle telecamere e i registratori audio. Puoi anche acquistare a parte il cavo opzionale SC7 per collegarlo al tuo telefono o tablet.

Un supporto cold-shoe integrato semplifica il montaggio sulla fotocamera, mentre il filetto integrato da 3/8” lo rende perfetto anche come microfono a canna leggera. Così da usarlo anche a distanza e staccato dai tuoi dispositivi.

