CUBOT Kingkong 9 Rugged Smartphone, Android 13 Telefono Indistruttibile, 24GB RAM+256GB ROM/1TB Cellulare Antiurto, 10600mAh Batteria, 100MP+32MP, 6.583” Cellulare Robusto, IP68, Dual SIM, Tipo-c

Descrizione prodotto

Esploriamo insieme il CUBOT KingKong 9 Rugged Smartphone!

Come utilizzare lo schermo posteriore intelligente? 1. La schermata iniziale anteriore deve essere disattivata. 2. Tocca due volte il piccolo schermo sul retro e si illuminerà.

Android 13 & Multifunzione

Accompagnarti tutto il giorno

La fluidità dei giochi per smartphone antiurto?

Il telefono non si blocca, resta liscio

Il CUBOT KingKong 9 è dotato di un chip MediaTek Helio G99 di alta qualità, che ti offre un’esperienza meravigliosa!

Il CUBOT Telefono Indistruttibile è dual SIM?

Display del CUBOT KingKong 9 Telefoni Robusto

Il cellulare antiurto può inserire 2 nano o 1 nano+1 TF. Lo slot per schede si trova sul lato del telefono.

Posso scattare foto sott’acqua?

IP68 Impermeabile

Promemoria caldo: Prima di mettere il telefono in acqua, chiudere il tappo di gomma della porta di ricarica.

Visualizzazione a 360°

Apprezzamento completo del CUBOT KingKong 9 rugged smartphone

Il retro di questo robusto telefono cellulare è un touch screen dai contorni squisiti, che ti offre un’esperienza meravigliosa!

Fornire ampio spazio di archiviazione

Registra ogni momento di divertimento

Touch screen posteriore & 6,58 ” & Tre prove

💾【24GB RAM+256GB ROM/1TB – GRANDE ESPANSIONE DI MEMORIA】CUBOT ha sviluppato una nuova funzionalità chiamata Espansione RAM. La RAM da 12GB di Kingkong 9 può essere espansa a 24GB andando su Impostazioni – Espansione memoria. Smartphone robusto Il telefono indistruttibile può eseguire rapidamente tutte le attività, la ROM da 256GB soddisfa le applicazioni che usi ogni giorno e puoi anche inserire una scheda di memoria da 1TB per espandere la memoria. 2 Nano Sim / 1 Nano Sim + 1 TF.

🚀【L’ULTIMA VERSIONE AGGIORNATA DI ANDROID 13 + PICCOLO TOUCH SCREEN SUL RETRO】Il rugged smartphone Android 13 utilizza il super processore octa-core MT6789 (G99) di fascia alta con prestazioni più elevate e prestazioni eccellenti in multitasking e tempo di risposta. Il retro del telefono presenta un’interfaccia touchscreen per un rapido accesso a messaggi di testo, orologio, bussola e altro. L’ultimo modello di smartphone indistruttibile CUBOT.

🔋【BATTERIA 10600MAH + NFC + RICARICA INVERSA OTG】Lo smartphone rugged CUBOT kingkong 9 è dotato di una grande batteria da 10600mAh. Il telefoni indistruttibili raggiunge una maggiore durata della batteria nei giochi, nella navigazione Web e in standby e supporta la ricarica rapida da 33W. Il telefono cellulare può essere utilizzato come alimentatore mobile per fornire alimentazione ad altri dispositivi tramite il cavo dati OTG. Inoltre, ha la funzione NFC e supporta Google Pay.

📷【FOTOCAMERA DA 100MP + 32MP/RIPRESE SUBACQUEE】Dotato di fotocamera posteriore da 100MP con fotocamera macro da 5MP, fotocamera frontale da 32MP. La risoluzione è di 1080*2408 pixel, offrendoti la migliore sensazione a schermo intero. Il cellulare indistruttibile può anche scattare sott’acqua e fornisce anche una modalità di scatto notturno da 24MP, che consente di catturare liberamente momenti e la bellezza del mondo, offrendo un’esperienza di ripresa professionale.

🎀【IP68 IMPERMEABILE E ANTIURTO + GPS + BLUETOOTH】 Lo CUBOT Kingkong 9 smartphone antiurto da 6.583” FHD+ adotta un tipico stile industriale: resistente, antipolvere, resistente alle cadute sul retro e sui lati. Rendendolo una scelta ideale per ambienti di lavoro speciali. Ha uno spessore di 17,7 mm e pesa un po’ pesante a 390 grammi. Supporta le bande di frequenza LTE globali, sblocca il mondo. Bluetooth 5.2 è fornito. Con 4 sistemi di navigazione satellitare, GPS.