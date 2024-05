Perché in Irlanda non ci sono i serpenti e che ruolo ha avuto San Patrizio?

La leggenda narra che quando San Patrizio giunse in Irlanda nel 430 d.C., con l’obiettivo di catechizzare gli antichi popoli che abitavano quest’isola, compì uno dei miracoli più incredibili della storia antica: scacciò i serpenti dall’intera nazione, spingendoli a raggiungere il fondo del mare.

I serpenti infatti erano il simbolo del peccato e venivano considerati i figli di Satana. Per questa ragione San Patrizio fece quindi in modo che la sua nuova casa non fosse infestata da queste creature, collegate direttamente al maligno.

L’origine di questa leggenda è molto antica e complessa, ma gli storici oggi concordano sul fatto che già all’epoca della conquista della Britannia da parte dei romani – avvenuta due secoli e mezzo prima – i naturalisti greco-latini sapevano che l’Irlanda non era abitata da questi rettili. Un dato molto particolare, considerando che quest’isola non finì mai sotto il controllo diretto dell’Urbe.

Le ragioni geologiche che hanno fatto sì che questa nazione sia priva ancora oggi di serpenti sono invece note e considerate molto semplici da comprendere. È stato infatti accertato che un tempo l’Irlanda era abitata da numerose specie di rettili, come buona parte dell’Europa.

Al sopraggiungimento però dell‘ultima era glaciale, avvenuta nel Pleistocene, l’arrivo del ghiaccio rese l’Irlanda un territorio ostile per questi animali, che si estinsero velocemente. Essi infatti, rispetto ai loro parenti presenti nel continente, non poterono sfuggire al freddo, dirigendosi verso sud, vivendo su di un’isola isolata dal resto del mondo.

Una volta estinti all’inizio di questo periodo storico (segnato anche da molti altri eventi geologici), i serpenti non riuscirono più a tornare sull’isola, perché c’erano centinaia di chilometri di oceano che separavano le sue coste da quelle francesi.

Per quanto il disgelo abbia quindi reso l’Irlanda un’isola potenzialmente adatta ai serpenti, questi non sono riusciti mai a raggiungerla, non avendo avuto modo di superare le correnti che la separano dal resto del continente.

La leggenda di San Patrizio sarebbe invece sorta molto più tardi, durante il Medioevo, grazie all’intervento di un monaco di origini italiane di cui non si conosce il nome, che fu invitato dalla moglie di un nobile locale a vivere in Irlanda secoli dopo la morte del santo.

San Patrizio, nella realtà, poteva quindi essere persino ignaro dell’assenza dei serpenti in Irlanda.