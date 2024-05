Indiscrezioni su Mida: “Rimasto malissimo per il televoto e per una collega”

Amici 23 verrà ricordato anche per l’enorme successo dell’inedito di Mida, Rossofuoco, che è diventato l’inno di questa edizione ed ha superato già i 37 milioni di ascolti su Spotify. Christian dall’inizio del programma è sempre stato tra i cantanti più seguiti e apprezzati dal pubblico, ma in finale è stato anche il primo eliminato e con una percentuale non esaltante. Proprio sulla sua eliminazione ad Amici circolano delle indiscrezioni che vedrebbero Mida deluso per il risultato del televoto e per il comportamento di una collega.

Mida, ripreso il cellulare, smette di seguire su Instagram Lil Jolie e Nicholas.#Amici23 — AMICI NEWS (@amicii_news) May 19, 2024

Le indiscrezioni su Mida: “C’è rimasto molto male per il televoto e per Lil Jolie”.

Nelle ultime ore Lil Jolie è tornata a pungere Mida e lui senza pensarci troppo ha smesso di seguirla su Instagram. Da questo sono nate le indiscrezioni di Amedeo Venza, l’esperto di gossip ha rivelato che Mida non avrebbe preso bene i like e i tweet di Lil Jolie e che sarebbe anche rimasto male per il televoto: “Mida appena eliminato dal programma scopre che Lil Jolie ha sparato a zero su di lui e smette di seguirla! Ma non solo.. Rimane malissimo del televoto e pare abbia detto: spero vinca Sarah!“.

Una cosa è sicura, alla festa post finale Mida si è mostrato davvero felice per Sarah. Comunque rimanerci male per l’uscita dovuta al televoto ci sta, Mida infatti non ha mai nascosto la sua ambizione e la sua voglia di arrivare alla finalissima.

Le parole di Lorella per Mida.