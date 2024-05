“Una strage” Tragico schianto in strada, tre giovanissimi perdono la vita: dove e cosa è successo

Non può e non deve essere un’abitudine quella del “bilancio del sabato sera”, ma dobbiamo fare i conti con gli ennesimi episodi sulle strade italiane in cui a rimetterci tantissimo sono i giovani e le loro famiglie. Ieri notte è stato il drammatico turno di tre giovani vite interrotte bruscamente in un incidente.

L’incidente stradale di questa notte a Villa Literno, in provincia di Caserta, non poteva essere più pesante per le famiglie coinvolte in questo sinistro. Il bilancio, infatti, è di tre giovani deceduti. Sabato sera amarissimo per un’intera comunità.

Poco dopo la mezzanotte, per cause ancora da accertare, due auto si sono scontrate frontalmente in via delle Dune. Una delle vetture è finita al margine della carreggiata, mentre l’altra si è ribaltata al centro della strada. Sono proprio i tre giovani a bordo di quest’ultima vetture ribaltate che sono rimasti intrappolati nell’abitacolo.

Sul luogo dello scontro violento tra i due veicoli è intervenuta tempestivamente una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Aversa, che ha lavorato per estrarre i tre ragazzi dall’auto ribaltata. Dopo essere stati estratti dal veicolo, i giovani sono stati affidati ai sanitari del 118, già presenti sul posto, i quali però non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Uno aveva 20 anni, poi 23 e 24 anni. I tre sull’altro veicolo sono attualmente gravemente feriti.

Anche le forze dell’ordine sono giunte sul luogo dell’incidente, effettuando i rilievi necessari per stabilire la dinamica esatta dell’accaduto e individuare eventuali responsabilità. Come previsto in simili circostanze, potrebbe essere disposta l’autopsia sulle tre salme. Imprevedibile il bilancio totale del sabato sera sul resto della Penisola, le notizie stanno giungendo tutte in queste ore, come ogni domenica. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se ci saranno ulteriori aggiornamenti in merito a questa tragica vicenda che ha scosso tutti.







