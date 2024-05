Marisol: possibile ritorno ad Amici e reazione al secondo posto

Finalista e vincitrice del circuito della danza, Marisol Castellanos ha chiuso il suo percorso ad Amici in maniera splendida. L’alunna di Alessandra Celentano si è trovata così bene nella scuola mariana, che sogna di tornarci, infatti a Tv Blog ha ammesso che le piacerebbe diventare una delle professioniste del programma: “Assolutamente sì, mi piacerebbe tornare qua. In questa scuola ho imparato tanto, è stato un onore stare con professionisti di questo calibro. Restare qui per me significherebbe continuare a studiare“.

Marisol ha anche spiegato come ha reagito alla vittoria di Sarah Toscano: “Non mi aspettavo di battere Sarah. Sabato sera l’ho vista esplodere. Una bomba, nessuno poteva fermarla. Cosa ho pensato? Che si meritava la vittoria. La vittoria su Dustin? Non me lo aspettavo, anche perché Dustin ha un’impronta internazionale, lo stimo tantissimo. Ho preso molto spunto da lui. Davanti alle carte quando mi sono ritrovato con lui pensavo sarebbe passato lui. Quando, invece, ho visto che avevo vinto io ho provato un’emozione fortissima“.

Marisol sul problema al ginocchio e l’avventura ad Amici: l’intervista a Verissimo.

“Il ginocchio non sta molto bene. Infatti finito Amici mi prenderò cura di questo problema, in modo da ripartire dopo più forte di prima. Questo problema me lo porto avanti da un po’, da dicembre. Metà del percorso l’ho passato stringendo i denti. Però ne è valsa la pena. In alcuni momenti è stato difficile, ma ne è valsa la pena e ce l’ho messa tutta. In passato per qualche mese ho smesso di ballare dei dei problemi di salute, ma poi ho ricominciato subito e non ho mai più smesso. Ad Amici ho sempre messo il massimo nella riuscita delle esibizioni. Ho pensato a divertirmi e a fare del mio meglio. Rispetto a quando sono entrata mi sento più sicura, ho più consapevolezza di me stessa e del mio corpo. Sono contenta così, anche se c’è da fare ancora molto in questo senso”.