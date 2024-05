tragiche le cause della morte

Chi era Dimitri Tammaro Iannone, vittima dell’incidente mortale di sabato sera in Campania? Aveva partecipato al Il Collegio

Nella serata di sabato 18 maggio si è verificato un tragico incidente stradale a Villa Literno che è costato la vita a tre giovani ragazzi, tra cui quella di Dimitri Tammaro Iannone, noto per la sua partecipazione al programma televisivo Il Collegio 1960.

Il ragazzo, di soli 24 anni, adottato da una coppia di Villa Literno all’età di cinque anni, aveva conquistato il cuore dei telespettatori con la sua simpatia ed educazione durante la sua partecipazione al programma andato in onda nel 2017. I suoi ex compagni di avventura, come Alessio Milanesi e Pietro Dell’Aquila, hanno voluto ricordarlo sui social con foto e video ricordo.

Anche personaggi televisivi e del web hanno espresso il loro cordoglio per la perdita di Dimitri. Sabrina Cesereto, la Sabri Gamer su Youtube, ha scritto delle parole di conforto per la famiglia del giovane scomparso. Matteo Diamante ha invece lanciato un appello ai suoi coetanei mettendo l’accento sulla prudenza al volante, ricordando l’importanza di guidare in modo attento.

Nonostante la sua partecipazione al programma televisivo, sembra che Dimitri avesse deciso di allontanarsi dal mondo dello spettacolo per condurre una vita più tranquilla e riservata. L’incidente che ha portato alla sua prematura scomparsa è avvenuto in una serata apparentemente come tante altre, e ha causato la perdita di altre due giovani vite, tra cui una ragazza di 19 anni Filomena Del Piano e Robert Bodica, 23enne, entrambi residenti a Villa Literno.

La comunità locale è colpita dal dolore per la perdita di questi giovani che vedono il loro futuro interrotto così bruscamente. Tanti i messaggi di cordoglio e di vicinanza alle famiglie e agli amici delle vittime in questo momento di grande tristezza e sgomento. La speranza è che episodi come questi possano servire da monito per tutti sull’importanza di guidare con prudenza, rispettando le norme del codice della strada e la vita altrui.