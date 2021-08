Da Who Spilt My Beer a L’ultima birra, ecco le canzoni più belle dedicate a questa bevanda alcolica, amata in tutto il mondo.

Il 6 agosto si celebra in tutto il mondo la festa della birra, una delle bevande alcoliche più amate in assoluto. Sinonimo di libertà, di vita sociale, di voglia di passare del tempo in compagnia divertendosi, la birra è diventata più un’icona che una bevanda, un simbolo di grande valenza sociale. Non a caso, a lei sono state dedicate anche tantissime canzoni. Scopriamone insieme alcune.

Birra

Marco Masini – L’ultima birra

L’ultima birra di Marco Masini, è un brano del 2001, che parla di un cuore spezzato. Il cantautore lega alla birra un ricordo del passato, in maniera nostalgica e triste: “Ci vuole un’altra birra, un’altra gioventù e un cuore di bottiglia, per non amarti più. Ci vuole il cameriere gentile che lavora qui e un bagno, dove andare a piangere pipì”. Il video:

Zucchero – Tu mi piaci come questa birra

Zucchero scrisse questa canzone nel 1985: l’artista, nel testo, usa la bevanda alcolica quale metafora dell’amore: “Tu mi piaci come questa birra, Che mi scende in gola e mi va giù, Ma sì, mi fai venire voglia, Di prenderti però, Lo hai capito o no?”. Una dedica d’amore dal sapore di malto. Il video:

The Adicts – Who Spilt My Beer?

Un vero successo dal loro album di debutto del 1981, Songs of Praise, Who Spilled My Beer? è la colonna sonora delle tue serate più strane e memorabili al pub: “Ti sto chiedendo di dire la verità/Chi mi ha rovesciato la birra?/Entra, andiamo a comprarmi una birra!“. Il video:

Nina Simone – Gimme a Pigfoot (and a Bottle of Beer)

Quando si tratta di lamenti alimentati dalla birra, ci sono quelli che piangono nelle loro pinte e poi c’è Nina Simone. Riprendendo il classico del 1933, scritto da Wesley Wilson da Bessie Smith, l’artista afferra la melodia con tono roco che guarda dritto negli occhi la fine della notte. Il video:

Johnny Cash – I Hardly Ever Sing Beer Drinkin Songs

Johnny Cash in I Hardly Ever Sing Beer Drinkin Songs canta un’allegra storiella di dolore: “Non perdo il sonno la notte perché le cose con te stanno andando per il verso giusto e non canto quasi mai canzoni che parlano di bere birra”. Il video: